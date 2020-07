Chris Boucher prêt à passer au prochain niveau

Le joueur des Raptors de Toronto Chris Boucher n’a pas chômé lors de ses mois passés en confinement, lui qui a ajouté du muscle à sa charpente.

Selon ses dires, le Québécois pèse 15 lb de plus qu’avant la suspension des activités de la NBA grâce à un entraînement rigoureux et une alimentation saine. L’athlète de 6 pi 9 po affichait un poids de 200 lb en mars.

Boucher compte ainsi se démarquer dans la bouteille grâce à du jeu plus physique. Ses coéquipiers Marc Gasol et Serge Ibaka l’aident beaucoup dans cette facette du jeu lors des entraînements de l’équipe torontoise.

«Marc Gasol et tous les gars me poussent et veulent que je devienne meilleur et lors de la COVID-19, j’ai trouvé comment devenir plus fort et je le vois dans mon jeu, a expliqué Boucher lors d’une conférence téléphonique avec les médias, samedi.

«Je sentais comme si je tombais souvent au sol. Quand je driblais, je me sentais plus en déséquilibre ou je me concentrais tellement sur le contact que j’avais peur de me faire frapper. Et maintenant, je me sens plus fort, a ajouté Boucher. Je me sens plus confiant pour aller chercher un rebond ou freiner mes adversaires dans la bouteille. Serge Ibaka et moi jouons plus physiquement et il me pousse pour que je m’améliore et je peux voir la différence avec le début de la saison.»

L’amélioration physique de Boucher permettra à l’entraîneur-chef Nick Nurse d’utiliser le Québécois plus souvent, lui qui jouait un peu plus de 13 minutes par match en moyenne cette saison. Un tel résultat permettrait aussi à Gasol et Ibaka de se reposer plus longtemps dans certaines situations.

«De ce qu’on a vu, il essaie de se donner des arguments pour percer la rotation et y rester pour obtenir du temps de jeu de qualité, a expliqué Nurse. De la façon qu'il joue, il attire l’attention du personnel d’entraîneurs.»

En plus des quelque 13 minutes de jeu en moyenne, Boucher a conservé des moyennes de 6,3 points, 4,4 rebonds et 0,4 passe décisive par match cette saison.

Le Québécois et les Raptors reprendront leur saison le 1er août, à Orlando, avec un affrontement contre les Lakers de Los Angeles.