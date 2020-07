Claude Julien se fait rassurant

Quand on lui demande comment il entend réduire l’espace de manœuvre qu’accaparent habituellement Sidney Crosby et Evgeni Malkin, la réponse de Claude Julie est intéressante.

« Phillip Danault ne peut pas couvrir les deux joueurs... parce que je sais très bien que Mike Sullivan va utiliser les deux joueurs de centre dans une rotation 1-2. Mais n’oublions pas que Nick Suzuki est un joueur intelligent, qui se défend très bien dans les trois zones. »

Et Max Domi ? Pour l’instant, le plan de match de Julien repose sur les effectifs qu’il dirige au camp d’entraînement. Domi n’y est pas.

Puis, il souligne qu’il s’agit d’une belle opportunité pour son groupe. « L’an dernier, on a raté les séries éliminatoires alors qu’on méritait notre place parmi les 16 équipes qualifiées. »

En d’autres mots, c’est le retour du balancier.

Mais on reconnaîtra que Julien sera le commandant en chef d’un groupe jeune, inexpérimenté, et qui affrontera un groupe aguerri, qui a vu neiger, un groupe qui sait comment réagir dans l’adversité et qui a vécu bien des expériences dans le cadre du tournoi printanier.

Chez le Canadien, c’est plutôt limité. Shea Weber et Carey Price sont les plus expérimentés. Pour le reste... on passera.

On s’en remettra à la jeunesse et à la détermination.

Sans peur

On dit souvent que les jeunes joueurs ne mesurent pas toujours les exigences que requiert une courte série éliminatoire. Ils ne sont pas étouffés par la peur. Au contraire, ils plongent tête première dans une nouvelle forme de compétition. Ça peut être un atout.

Toutefois les sages diront : c’est beau la jeunesse, mais l’expérience s’acquiert... et elle ne s’achète pas.

Personne ne doute que le Canadien rivalisera avec son redoutable adversaire au niveau de la rapidité. Ce n’est pas un souci pour Julien.

Ces joueurs seront fringants. Il y a quelques mois, on s’apprêtait à ranger l’équipement dans les boules à mites après une saison marquée par plusieurs bouleversements, notamment les blessures, deux séries de huit défaites, des joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes.

Maintenant, ils se voient offrir un billet permettant la participation à un tournoi créé pour ramasser les millions de dollars des généreux télédiffuseurs et commanditaires.

Et c’est justement dans un tel contexte que le rôle de Claude Julien et de ses adjoints aura un impact majeur. C’est dans un tel contexte que les deux joueurs identifiés par Marc Bergevin comme étant les deux grands leaders de son organisation, Shea Weber et Carey Price, devront être ceux qui guideront cette jeune troupe sur la ligne de front.

Ressources

A-t-elle les ressources pour repousser l’ennemi ?

Évidemment, la question soulève un énorme doute.

Les principales têtes d’affiche chez les Penguins ont affronté et relevé des défis nécessitant une force de caractère à toute épreuve. Mais n’oublions pas qu’au cours des deux dernières saisons, ça n’a pas été trop brillant.

Cependant, Crosby, Malkin, Jake Guentzel et Kristopher Letang auront eu amplement le temps de refaire le plein et de guérir les blessures.

Pour Claude Julien et son groupe, il faudra avant tout parvenir à sortir les Penguins et leurs joueurs étoiles de leur zone de confort.

Ce qui ne sera pas une mince tâche.

Surtout quand on misera sur des joueurs de centre, Danault, Suzuki, Jesperi Kotkaniemi et Jake Evans, qui totalisent six matchs en séries éliminatoires, tous disputés par Danault.

Et les Penguins ont encore en mémoire l’humiliation que leur ont infligée les Islanders de New York en 2019, les écartant du tableau en quatre matchs de suite...