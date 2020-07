Comment me pardonner?

Je suis la mère de deux garçons dont le père est d’origine maghrébine. À l’époque, je tripais sur les hommes présentant un certain exotisme. J’ai vite déchanté, parce que dès que j’ai eu mon premier enfant, il est devenu très possessif. Il ne supportait pas quand je m’occupais trop de mon bébé, m’empêchant même de le border quand il pleurait le soir dans son lit.

Je l’aimais tellement que je ne voyais pas qu’il me coupait de mon enfant et qu’il exerçait un contrôle absolu sur moi. Même si les enfants ne semblaient pas l’intéresser vraiment, puisqu’il s’occupait peu du nôtre et se montrait sévère avec lui, il m’a convaincue d’en avoir un deuxième, sous prétexte qu’à deux, les enfants feraient une équipe.

J’ai donc eu un deuxième fils qui aurait aujourd’hui 33 ans. Je dis bien « aurait » puisque mon garçon n’est plus de ce monde. Il a mis fin à ses jours il y a trois ans. Dès son plus jeune âge, mon cadet montrait des signes de vulnérabilité. Contrairement à son frère, il ne supportait pas les colères de son père et se réfugiait dans sa chambre quand elles survenaient.

Il a fait un parcours scolaire en dents de scie et ne réussissait jamais à satisfaire aux attentes de son père. Au début de leur secondaire, la vie avec leur père étant devenue impossible pour moi, j’ai décidé de m’en séparer. Il est retourné vivre dans son pays, sans plus jamais ne donner de nouvelles aux enfants. De mon côté, j’ai fait du mieux que j’ai pu pour les éduquer, même si le passage de leur père dans leur vie les avait bien mal partis.

L’aîné parce que ça l’avait rendu réfractaire à toute autorité, le plus jeune parce que ça l’avait stressé et rendu peureux. Entre eux, ils s’entendaient assez bien, même si leurs relations n’ont jamais été très étroites. Ils ont suivi chacun leur chemin. L’aîné a eu des blondes, mais ne s’est jamais fixé avec une en particulier.

Le plus jeune était en couple avec une jeune femme avec qui il avait eu une petite fille qui avait trois ans. Je le pensais heureux, mais quatre jours avant de poser son geste fatal, il m’avait appelé pour me dire que sa blonde le quittait et qu’il le prenait très mal. Selon lui, le mauvais que lui promettait son père quand il se fâchait contre lui, était bel et bien accroché à ses basques.

Je n’ai malheureusement pas senti d’urgence dans le discours qu’il m’a tenu ce jour-là et je ne l’ai pas rappelé pour prendre de ses nouvelles. Il semble qu’il ait demandé à son frère de l’héberger temporairement et que ce dernier ait refusé de lui rendre ce service.

Ça fait six mois et je ne m’en remets pas. Ma belle-fille a coupé les ponts et mon aîné refuse de parler de ça avec moi. Je me retrouve seule face à une situation dont je porte une part de responsabilité. Je m’en veux tellement de ne pas avoir deviné l’ampleur de son drame. Je suis responsable de sa mort et je ne me le pardonne pas. Que me reste-t-il à faire pensez-vous ?

Je n’ai plus de larmes

La mort d’un enfant par suicide est une épreuve terrible pour une maman et je comprends votre immense désarroi. Mais vous ne pouvez pas prendre ce geste à votre compte puisque c’est votre fils qui l’a posé. Revenir en arrière est impossible, mais prendre les moyens de préparer la suite de votre vie, ça, vous le pouvez. Prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste pour qu’il vous oriente vers une aide psychologique indispensable dans les circonstances. En attendant, si la pression est trop forte, vous pouvez appeler 7jrs/7 et 24 h/jrs pour obtenir une aide ponctuelle, soit à Suicide Action Montréal 1-866-277-3553 ou encore à Service de crise du Canada au 1-833-456-4566.