COVID-19: près de 110 000 infections au pays

Signe que la pandémie de COVID-19 ne s’essouffle pas et prend même de l’ampleur au pays, le Québec et l’Ontario ont respectivement rapporté 158 et 166 nouvelles infections samedi.

Au cours des derniers jours, après une accalmie observée au cours des dernières semaines de juin, le Canada a vu son nombre de cas grimper à nouveau, jour après jour, dans les deux principaux foyers de contamination.

Jusqu’ici, 109 995 Canadiens ont contracté le virus, dont 8848 qui ont malheureusement perdu leur combat contre lui.

Au Québec, 57 300 Québécois ont, jusqu’à maintenant, été touchés par la maladie à coronavirus, incluant 5654 personnes qui sont décédées. La province a réussi à tester 15 258 personnes le 16 juillet, dernière journée où les données des prélèvements sont disponibles. À ce jour, plus d’un million de Québécois ont été testés.

Sa voisine l’Ontario recense 37 440 malades depuis le début de la crise sanitaire. Le nombre de morts s’élève à 2748. L’Ontario, qui a réalisé plus de 1,8 million de tests jusqu’à présent, avait 24 551 prélèvements en analyse samedi et en avait conduit près de 29 000 la veille.

«Quiconque ressentant des symptômes de la COVID-19, même légers, devrait rester à la maison et communiquer avec son autorité de santé publique locale pour savoir comment se faire tester, a dit samedi le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada.

Ce dernier a souligné que les personnes infectées de la COVID-19 ont besoin de soutien et d’encouragement.

«Malheureusement, certaines personnes ont été victimes de stigmatisation et doivent composer avec des sentiments de stress et même de culpabilité, a-t-il dit. En fait, nous devrions les remercier d'avoir contribué à limiter la propagation après leur diagnostic, soit en s'isolant à la maison et en aidant les autorités de santé publique locales à retracer les contacts susceptibles d'avoir été exposés.»

La situation au Canada:

Québec: 57 300 cas (5654 décès)

Ontario: 37 440 cas (2748 décès)

Alberta: 9219 cas (167 décès)

Colombie-Britannique: 3198 cas (189 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

Saskatchewan: 936 cas (15 décès)

Manitoba: 336 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 262 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 168 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 13 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 2 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 109 995 cas (8848 décès)