Pelletier, Richard

Ce 9 juillet 2020, Richard nous a quittés après un long et courageux combat contre le cancer.



Il laisse dans le deuil ses soeurs Francyne et Chantal, son frère Paul-André, son beau-frère Gilles (feu Nicole) et de nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces.



Il laisse également ses amis qui ont été près de lui jusqu'à la toute fin dont Jacques, Marc, Manon, Monique, Gaétan, Guillaume, Jean, June et Anne-Marie.



Musicien de carrière avec une audition hors du commun, il aura laissé sa marque dans le milieu québécois du son et de la musique. Adepte d'une saine alimentation et style de vie, il aura marqué, de ses jus verts, l'imaginaire de ses proches. Son humour et sa profonde gentillesse nous manqueront à jamais.



La famille et les amis aimeraient remercier tout le personnel l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) pour les soins attentionnés dans toutes les étapes de la maladie.



Une célébration de sa vie se fera à une date ultérieure et, COVID oblige, une invitation personnalisée vous sera envoyée. L'inhumation aura lieu au cimetière de Notre-Dame-du-Portage, sur invitation également.



Comme vous le savez, Richard aimerait que personne n'ait à vivre ce qu'il a vécu avec la maladie. Pour réaliser ce souhait, svp, faire un don, en sa mémoire, à la recherche pour guérir le cancer du poumon à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ).