Des rendements minables de placements garantis

En cette période de guerre contre la COVID-19, les grandes institutions financières ne versent qu’un rachitique rendement sur les liquidités que les particuliers et les entreprises laissent « traîner » dans leurs comptes de banque.

Quand je dis rachitique, je parle en termes de centièmes de 1 pour cent, du genre 0,01 à 0,05 %. Sur un dépôt bancaire à vue de 1000 $, cela procure un revenu allant de 10 à 50 cents. Pour l’année ! Si l’argent traîne dans un compte-chèques, sachez que ça ne rapporte rien.

Dans la catégorie des dépôts à terme (comme des certificats garantis), les institutions se montrent un peu plus « généreuses », le rendement offert grimpant cette fois dans les dixièmes de 1 pour cent !

Pour le terme fixe d’un an, les grandes banques canadiennes et Desjardins vous offrent un rendement de 0,5 à 0,65 %. Concrètement, cela vous rapportera sur une année un revenu de placement allant de 5 $ à 6,50 $ par tranche de 1000 $. Imposable par surcroît, si le placement est hors REER ou CELI.

Dépôts bancaires

Selon les plus récentes données (2019) de l’Institut de la statistique du Québec, les Québécois (particuliers, entreprises, etc.) détiennent des dépôts bancaires (à vue et à terme) pour une valeur de 414 milliards de dollars, dont 137 milliards dans les caisses Desjardins et 277 milliards dans les banques à charte canadiennes.

Dans l’ensemble du pays, la valeur des dépôts bancaires des Canadiens s’élève à 2063 milliards de dollars. À ce montant, il faut ajouter au moins 300 milliards de dépôts additionnels, lesquels se retrouvent dans les caisses Desjardins et les Credit Union des provinces de l’Ouest.

Gourmandise bancaire

Pour justifier le faible rendement qu’elles offrent sur les épargnes des clients, les institutions bancaires ont évidemment beau jeu de ce temps-ci puisque le taux directeur de la Banque du Canada est à son niveau le plus bas, soit 0,25 %.

Par contre, cela ne les empêche pas de continuer d’imposer des frais d’intérêt allant jusqu’à 20 % sur les soldes de cartes de crédit de leurs clients. Ou de 10 à 15 % sur des prêts personnels.

Toute une marge de profits entre le taux offert sur les dépôts des clients et le taux qu’elles exigent sur les prêts et cartes de crédit.

Placements Québec

Les obligations offertes par Épargne Placements Québec sont-elles plus « payantes » que les certificats de placement garanti (CPG) des banques et des caisses Desjardins ?

À peine un petit brin. L’obligation à taux fixe d’un an rapporte 0,85 %. C’est donc dire 8,50 $ de revenu annuel d’intérêt par tranche de 1000 $ d’investissement. Ou 85 $ de revenu par tranche de 10 000 $ d’épargne !

La solution ?

Pour obtenir un rendement le moindrement potable sur des placements sans risques, il faut investir ses épargnes dans des « Credit Union » de l’Ouest canadien.

Que les épargnants québécois se le tiennent pour dit ! C’est leur seule chance d’encaisser un revenu d’intérêt qui a de l’allure par les temps qui courent.

Quelques exemples de Credit Union ? Pour un placement garanti d’un terme d’un an, Accelerate Financial offre 2 %, Implicity Financial 1,9 %, Achieva Financial 1,9 %, Outlook Financial 1,9 %, Cambrian 1,8 %. Je vous invite à consulter leurs sites internet.

Et fait important à retenir : la totalité des sommes investies dans les placements des Credit Union est garantie, comparativement à la limite de 100 000 $ chez les institutions financières couvertes par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou le fonds d’assurance-dépôts de l’Autorité des marchés financiers.

Compte tenu de la faiblesse généralisée du rendement des placements sans risques, il ne faut miser que sur le court terme.

Un de ces jours, les taux vont repartir à la hausse...

DÉPÔTS BANCAIRES (en milliards $) AU QUÉBEC

Catégorie Banques Caisses Desjardins Total 1. Particuliers





Dépôts à vue 69,8 51,8 121,6 Dépôts à terme 71,3 53,8 125,1 2. Autres dépôts 135,4 31,7 167,1 Total 276,5 137,3 413,8

DÉPÔTS DANS LES BANQUES AU CANADA