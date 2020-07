DORAIS, Odette (née Létang)



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Mme Odette Dorais (née Létang) décédée le 2 juillet 2020, à l'âge de 89 ans et 7 mois. Elle était l'épouse de feu Marcel Dorais et la fille de feu Aurèle Létang et de feu Yvonne Lamoureux.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Carole Gamache), Denis, Danielle (Pierre Bujold) et Chantal (Michel Sévigny); ses petits-enfants: Stéphanie, Marie-Claude, Isabelle et ses arrière-petits-enfants: Valérie, Félix et Élodie. Elle laisse également sa soeur Louise, son frère Yvon, deux belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Elle fut prédécédée par sa soeur Lorraine et ses frères: Hubert et Aurélien.Afin de respecter les consignes gouvernementales sur la COVID-19, seules les personnes invitées personnellement par la famille pourront être présentes aux funérailles. Les autres personnes qui désirent y assister pourront le faire virtuellement lors de la webdiffusion en direct de la cérémonie le mercredi 22 juillet 2020 à 18 h ou en reprise via le lien:https://commemora.tv/fr/diffusions/15824Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.peuvent être envoyés à: www.cfo.coop