MARTIN née LACASSE, Aurore



À Montréal, le lundi 9 mars 2020 est décédée, à l'âge de 86 ans, Aurore Martin née Lacasse, épouse de feu Jean-Louis Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis, Robert (Danielle Laberge), Francine (Robert Godin), Murielle (feu Denis Brodeur), Pauline (Clermont Bouchard) et Linda, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Ste-Claire le samedi 25 juillet dès 13h, suivi des funérailles à 14h.