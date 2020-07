VACHON, Raymond



C'est avec tristesse, que nous vous annonçons le décès de M. Raymond Vachon, survenu à Châteauguay le 5 juin 2020, à l'âge de 89 ans, époux en premières noces de feu Mme Hélène Labonté et en secondes noces de Mme Lyse Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Dr Mario Vachon (Lucie), feu Jean et André (Céline), ses petits-enfants Pascale, Marjolaine, Nicolas, Antoine, Naomi et Samuel, ses 4 arrière-petits-fils, ses frères et soeurs feu Jean-Luc (feu Suzanne), Lina, Jean-Claude (Denise), Gabriel, Héloise (feu Denis), Julienne (feu Yvon), Daniel (feu Louise) et Harold (Thérèse), sa belle-soeur Nicole, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Originaire de Thetford Mines, il a été gérant de Traders et impliqué dans plusieurs organisations sociales. Arrivé à Châteauguay en 1972, il a été nommé commissaire industriel, par la suite directeur de développement économique. Il a également été directeur adjoint du Chœur La Bohème et du Chœur en Fugue.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 24 juillet de 19h à 21h ainsi que le samedi 25 juillet de midi à 13h. Les funérailles suivront à 13h30 en l'église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.En sa mémoire, des dons à la Société canadienne du cancer peuvent être faits.