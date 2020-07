PARENT, Alice (née Leclerc)



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 3 juillet 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Alice Leclerc, épouse de feu Lucien Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Annie), Claude (Diane), Lynn et Josée (Philip), ses petits-enfants James, Geneviève, Catherine, Camille, Amélie, Justine et Emma, son arrière-petit-fils Liam ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel soignant du 4ième étage du C.H. Pierre Le Gardeur pour leurs soins exceptionnels.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Fondation Santé Sud Lanaudière seraient appréciés.La famille recevra les condoléances le samedi 25 juillet de 14h à 15h30 et les funérailles suivront à 15h30 en la chapelle du :