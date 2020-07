Enquête sur un nébuleux accident mortel à Saint-Liboire

SAINT-LIBOIRE – Les autorités ont ouvert une enquête samedi après le décès d’un piéton sur l’autoroute 20 Ouest dans le secteur de Saint-Liboire, en Montérégie.

Tout a commencé vers 23 h quand la Sûreté du Québec (SQ) a reçu un appel rapportant la présence d’un «homme agité» qui courait près de la voie ferrée à Saint-Liboire, a indiqué samedi l’agente Valérie Beauchamp, porte-parole du corps policier.

Alors que les policiers se rendaient sur les lieux, d’autres appels ont aussi été reçus, cette fois pour signaler la présence d’un individu sur l’autoroute 20 Ouest.

Puis, d’autres communications ont également fait état de collisions entre des véhicules et un piéton.

La porte-parole de la SQ a précisé que selon les premières informations, ce serait le même individu. À leur arrivée sur place, les policiers ont retrouvé un homme de 39 ans inanimé à la hauteur du kilomètre 145, toujours sur l’autoroute 20 Ouest.

Son décès a été constaté sur place.

Par ailleurs, le conducteur d’une des voitures qui a heurté le piéton a quitté les lieux, mais il a ensuite été localisé.

«Les policiers ont procédé à son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies et interdiction de conduite», a ajouté la porte-parole de la SQ, soulignant qu’il avait été libéré par la suite.

En plus d’un enquêteur et d’une reconstitutionniste, quelqu’un de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ s’est rendu sur les lieux pour analyser les scènes et tenter de déterminer les circonstances des événements.

À noter que l’autoroute 20 Ouest a dû être fermée dans le secteur jusqu’à 6 h du matin.