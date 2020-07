GAUTHIER, Denis



Le 12 juillet 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Denis Gauthier, époux de Mme Ginette Cayer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Steve Roberge) et Pascal (Mélanie Lemaire), sa petite-fille Léa Gauthier, ses frères Robert (Ginette St-Pierre) et Michel, sa soeur Francine (Jocelyn Bergeron), son beau-frère Robert Cayer, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs Victor-Gadbois ou à la Fondation québécoise du cancer.