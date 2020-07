Grand Prix de Hongrie: Lance Stroll partira en troisième position

Plutôt impressionnant, le Québécois Lance Stroll a obtenu la troisième place lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie, samedi. Il s’agit ni plus ni moins de son meilleur résultat en carrière!

Évidemment, les mordus de Formule 1 se souviendront que Stroll avait pris le départ sur la première ligne aux côtés de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Italie, en 2017. Or, le Québécois avait alors terminé quatrième des qualifications et avait avancé de deux positions à la suite de pénalités imposées aux pilotes de Red Bull, Max Verstappen et Daniel Ricciardo.

Cette fois, lors de la troisième et dernière phase des qualifications, le Québécois n’a été devancé que par les deux voitures de l’écurie Mercedes. Hamilton, avec un chrono de 1 min. 13,447 s., a effectivement décroché la position de tête devant son coéquipier Valtteri Bottas.

Stroll (1:14,377) sera accompagné par son partenaire de l’écurie Racing Point, Sergio Perez, sur la deuxième ligne. Perez s’est effectivement qualifié quatrième.

Un podium à sa portée

Dès la première étape des qualifications samedi, Racing Point avait montré de très belles choses en prenant les deux premières positions, avec Perez et Stroll, dans l’ordre. Ils se mettaient ainsi en route pour passer à la deuxième, puis à l’ultime séance.

Avec une troisième place au départ, Stroll peut évidemment espérer un podium lors de la course de dimanche. Pour la petite histoire, lors du Grand Prix d’Italie en 2017, le Québécois, alors sur Williams, avait terminé l’épreuve en septième place.