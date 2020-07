TARDIF, Jacques



De Mirabel autrefois d'Oka, le 2 juillet 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jacques Tardif, conjoint de Mme Mireille Nadeau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses soeurs Gertrude, Marthe (Simon), Jeanne (Pierre), son frère feu Michel (Huguette), ses neveux, ses nièces, la famille de sa conjointe ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 juillet de 14h à 16h30 et de 19h à 21h au:(sur le site du Domaine Far-West) situé au 7091 Montée Villeneuve, Mirabel, J7N 2H1.Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h30. Il fut confié au :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la recherche contre la COVID-19.https://www.jghfoundation.org/fr/donations/products?id=2115Votre présence doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains obligatoire à l'entrée, de plus le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire.