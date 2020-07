GEOFFROY, Lucille



À Trois-Rivières, le lundi 13 juillet 2020, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Lucille Geoffroy, épouse de feu M. Eugène Launier. Elle était la fille de feu Mme Valéda Desjardins et feu M. Lionel Geoffroy.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Conrad (Brenda Doucet) et Gilles (Lyne Veillet). Elle a rejoint Jeannine, Marcel (Linda Robert) et Claude (Diane St-Yves). Elle était la soeur d'Annette (feu Guy Brousseau) et Léo (Madeleine Sicard Laprise). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.L'inhumation des cendres aura lieu à 15h, le 20 juillet 2020, au cimetière Ste-Marie-Madeleine, situé au 1441, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières (Québec), G8T 4J9.Selon ses volontés, et pour exprimer votre sympathie, la famille vous invite à faire chanter une messe en sa mémoire. Des formulaires seront disponibles sur place.