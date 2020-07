GAGNON, Bernard



À Laval, le 18 mai 2020 à l'âge de 88 ans, est décédé M. Bernard Gagnon, époux de feu Mme Claire Lavigueur.Il laisse dans le deuil ses enfants, Claudine (Daniel), Manon (Alain) et Bernard-André (Linda), ses petits-enfants, Maxime, Marie-Claire et Olivier, son frère Denis (Rollande), ses soeurs Huguette et Jocelyne (André), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances, les funérailles à l'église St-Martin (Laval) seront célébrées dans l'intimité.