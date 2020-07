AUGER, Jean-Claude



À Beauharnois, le 27 mars 2020 à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Claude Auger, époux en 1ères noces de feu Gertrude Chiasson et en secondes noces de feu Lucie Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants: François, Gilles (Lucie), Jacques (Helianas), Robert (Louise) ainsi que ses petits-enfants et son arrière-petit-fils.Il laisse également ses neveux et nièces de même qu'autres parent et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 25 juillet 2020 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.BEAUHARNOIS450-225-2200