Il veut reproduire le succès aérien de Tremblant partout au Québec

Il y a 13 ans, Serge Larivière a convaincu des compagnies aériennes nord-américaines d’atterrir à Mont-Tremblant. Aujourd’hui, pandémie ou pas, il veut démocratiser les vols régionaux aux Québec.

« Le cœur de la problématique au Québec, c’est le prix des billets d’avion », soutient l’homme d’affaires de 56 ans, qui est propriétaire de l’Aéroport international de Mont-Tremblant.

Si tout va bien, la coopérative qu’il veut lancer, Treq, amorcera ses activités au printemps 2021 avec quelques destinations parmi les suivantes : Gaspé, Mont-Joli, Saguenay, Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Sept-Îles, Baie-Comeau, les îles de la Madeleine et Fermont.

« On s’est fait dire tellement souvent par les transporteurs en place que les prix sont élevés parce qu’il n’y a pas de demande, rappelle-t-il. Nous, on dit que c’est complètement l’inverse : il n’y a pas de demande parce que les prix sont élevés. »

À l’emploi d’Intrawest, M. Larivière a participé au développement de Tremblant dans les années 1990.

Pour attirer des skieurs de l’Ontario et du Nord-Est américain, il s’est ensuite intéressé au volet aérien en acquérant l’ancien aéroport militaire de La Macaza. Continental Airlines a offert des vols à partir de New York pendant quelques années tandis que Porter Airlines et Air Canada ont relié Toronto aux Hautes-Laurentides jusqu’à l’hiver dernier.

« Une des caractéristiques à la base de ce succès-là, c’est qu’au fil des ans, on a toujours maintenu le prix des billets en bas de 400 $ », explique Serge Larivière.

« On entre un peu dans un nouveau monde, mais ça fait une dizaine d’années qu’on apprend le métier à travers les transporteurs de l’Ontario et des États-Unis », précise-t-il.

Des élus ont fini par le contacter, étonnés qu’il y ait autant de vols à Tremblant alors que les régions québécoises sont généralement mal desservies. M. Larivière a même discuté de la question avec l’ancien premier ministre Philippe Couillard.

Projet avec Hydro-Québec

En 2017, Serge Larivière a proposé de louer les trois avions à hélices Dash 8 d’Hydro-Québec pour lancer un nouveau transporteur régional. Le projet s’est toutefois buté à un refus de la société d’État, qui craignait un impact négatif sur ses activités aériennes.

Dans la nouvelle mouture du projet, Treq acquerrait elle-même cinq appareils Dash 8-400 de 74 places au coût d’environ 60 millions $. La coopérative aurait également besoin d’environ 30 millions $ des gouvernements pour apporter des améliorations à certains aéroports régionaux.

« On est assez sûrs de trouver au Québec du capital patient pour soutenir notre projet », dit M. Larivière, qui met de l’avant l’argument de l’occupation du territoire.

« Derniers de classe »

« Pendant que le reste de l’Amérique utilise l’avion pour se déplacer rapidement, nous autres, soit on passe la journée sur la 117 entre Rouyn et Montréal, ou pire, on ne se déplace pas, lance-t-il. [...] Si on est derniers de classe en transport aérien régional, il y a un coût économique à ça. »

Avec un transporteur régional concurrentiel, bien des Québécois préféreraient passer leurs vacances en Gaspésie ou aux îles de la Madeleine plutôt que dans le Maine, avance Serge Larivière.

Cela dit, « il ne faut pas penser que demain matin, tous les Québécois vont se “pitcher” en avion. Il faut être là, il faut être viable, il faut être solidement financé et se donner le temps », reconnaît-il, en notant qu’il a fallu trois ans pour rentabiliser l’aéroport de Mont-Tremblant.