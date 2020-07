Indycar: Newgarden remporte la 2e course du Grand Prix de l’Iowa, Pagenaud 4e

L’Américain Josef Newgarden (Penske) a remporté samedi la deuxième course du Grand Prix de l’Iowa, comptant pour le championnat Indycar.

Parti en pole position, Newgarden a été très peu en danger et a conservé sa première place tout au long de la course, devenant ainsi le premier pilote d’Indycar à l’emporter dans ce circuit après une pole position.

Pour sa troisième victoire sur le circuit de l’Iowa et la quinzième en carrière, Newgarden, champion Indycar 2017 et 2019, devance à l’arrivée l’Australien Will Power, champion 2014, et l’Américain Graham Rahal.

Après sa victoire héroïque la veille, parti en dernière position avant de l’emporter, le Français Simon Pagenaud a de nouveau effectué une belle remontée pour cette deuxième course sur le circuit, qui s’est jouée ce week-end en deux manches.

À nouveau dernier au départ, Pagenaud, champion 2016, termine cette fois en quatrième position, juste devant Scott Dixon, 5e, qui reste premier au classement général.

La saison Indycar, largement remaniée en raison de la pandémie de Covid-19, se poursuit au Mid-Ohio Sports Car Course le 9 août.

Classement du Grand Prix de l’Iowa (deuxième course):

Josef Newgarden (USA/Penske) les 250 tours en 1 h 38 min 40 sec 5189/10000e (vitesse moyenne: 135,9 mile/h) Will Power (AUS/Penske) à 2.7869 Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan) à 3.5649 Simon Pagenaud (FRA/Penske) à 6.1241 Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) à 6.5753 Oliver Askew (USA/Arrow McLaren SP) à 16.0009 Jack Harvey (USA/Meyer Shank) à 16.6183 Alexander Rossi (USA/Andretti) à 17.8869 Marcus Ericsson (SWE/Chip Ganassi) à 18.5207 Marco Andretti (USA/Andretti) à 20.0176

Classement général du Championnat IndyCar (après 6 des 14 courses):