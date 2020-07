La petite-fille d’Elvis Presley réagit à la mort de son frère

L’actrice américaine Riley Keough a publié un long message samedi en hommage à son frère, Benjamin, qui s’est enlevé la vie la semaine dernière.

Benjamin Keough, 27 ans, s’est suicidé par arme à feu samedi dernier à Calabasas en Californie.

Le jeune homme était le fils de Lisa Marie Presley et le petit-fils du «King», Elvis Presley.

La famille n’avait pas fait de commentaires avant cette publication partagée sur le compte Instagram de Riley.

«Les matins sont les plus difficiles. J’oublie que tu es parti. Je ne pleure pas, car j’ai peur de ne jamais m’arrêter. Une douleur qui est nouvelle pour moi», écrit-elle.

Elle y va ensuite d’une longue tirade où elle décrit son frère et où elle lui souhaite d’être en paix.

«Toi. Il n’y a pas de mots pour te décrire. Un ange, c’est la chose la plus proche à laquelle je pense. Un être lumineux. Mon petit frère. Mon meilleur ami. Un homme rebelle. Intellectuel. Le témoin de ma vie. Mon âme sœur. Un protecteur. Tu étais trop sensible pour ce monde difficile. J’espère que tu me donneras la force de vivre avec le trou immense que tu laisses dans mon cœur. J’espère que tu me donneras la force de manger. J’espère que tu es bercé par l’amour. J’espère que tu ressens mon amour. J’espère que tu ressens Dieu. Tu es un dieu. Je ne peux pas croire que tu m’aies quittée. Pas toi, si cher Ben Ben. Tout le monde sauf toi. J’imagine que c’est ça, une vraie peine d’amour. J’espère qu’on se reverra un jour.»

Le gérant de Lisa Marie Presley, Roger Widynowski, avait indiqué à l’AFP que cette dernière était «complètement effondrée, inconsolable et dévastée, mais elle essaie de tenir bon pour ses jumelles de 11 ans et sa fille aînée, Riley».

Fuyant les projecteurs, Benjamin Keough, seul garçon de la fratrie, n'apparaissait quasiment jamais en public.

Les quelques rares photos publiées de lui témoignaient de sa ressemblance avec son grand-père, légende du rock'n'roll.

«Parfois, je suis scotchée quand je le regarde», avait expliqué Lisa Marie Presley à la chaîne CMT à propos de la ressemblance de son fils avec Elvis.