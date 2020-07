La petite histoire de Half Moon Run: en harmonie depuis les débuts

L’avenir de trois jeunes musiciens canadiens-anglais venus à Montréal pour y étudier s’est joué un soir d’octobre 2009. Dans un local situé « dans un édifice horrible », à un jet de pierre du Centre Bell, la magie a opéré et Half Moon Run est né.

• À lire aussi: Half Moon Run: une histoire d’amour

« Maintenant, c’est un stationnement, mais à l’époque il y avait un gros édifice où se retrouvaient plusieurs bands métal. Les couloirs étaient dégueulasses, les toilettes ne fonctionnaient pas », énumère en riant Dylan Phillips.

Retour dans le temps. À cette époque, Dylan Phillips et Conner Molander venaient d’arriver dans la métropole pour poursuivre leurs études : le premier au Conservatoire, l’autre en psychologie à l’Université McGill.

Bizarrement, même s’ils sont tous deux natifs de Comox, près de Vancouver, Dylan et Conner ne se connaissaient pas avant de poser leurs valises au Québec.

« J’étais au courant que des gens de mon coin étaient à Montréal et j’ai essayé d’entrer en contact avec eux. Un de nos amis en commun tentait de rassembler des musiciens pour jouer et voir ce qui en résulterait. Un jour, j’ai participé à un jam et c’est là que j’ai connu Dylan. »

Photo d'archives, Raphaël Gendron-Martin

Trouver le bon chanteur

Les atomes crochus des deux jeunes hommes se sont vite transformés en intérêt à mettre sur pied un projet musical. Il fallait un chanteur. Un gars d’Ottawa, installé comme eux à Montréal, a répondu à leur petite annonce de passer une audition. C’était Devon Portielje et nous voici à ce fameux soir d’octobre 2009.

« Je me souviens d’avoir rapidement trouvé que Devon était un chanteur incroyable. La difficulté de trouver un bon chanteur constitue souvent le principal défi d’un groupe amateur, encore plus quelqu’un qui peut écrire et jouer de plusieurs instruments », raconte Conner Molander.

« Dès la première heure, se souvient Dylan Phillips, on a commencé à chanter des harmonies et à échanger des idées. C’était instantané. Pour moi, c’était choquant parce que je n’avais jamais vécu une expérience comme ça. »

Photo d’archives Agence QMI, Toma Iczkovits

Les fondations de Half Moon Run étaient coulées et, rapidement, toute l’énergie a été mise à faire décoller le projet.

« Après ma première année d’université, relate Conner Molander, j’avais prévu retourner en Colombie-Britannique pour l’été pour travailler afin de faire l’argent pour ne pas avoir une trop grosse dette d’études. Mais Devon m’a convaincu de rester à Montréal. C’est là que j’ai réalisé que c’était sérieux parce que j’ai accepté de m’endetter pour éviter qu’on perde notre élan. »

« Et c’est durant cet été qu’on a composé plusieurs chansons qui allaient se retrouver sur Dark Eyes. »

Photo d’archives Agence QMI, Sébastien St-Jean

« Qui est ce band ? »

Pendant la même période, un heureux hasard a permis à Half Moon Run d’obtenir ce qu’il ne cherchait alors même pas : un contrat de disque.

« On jouait pour des amis de Devon qui étudiaient en enregistrement. Ils voulaient qu’on soit les sujets d’un projet, il fallait enregistrer une chanson. Je me souviens que j’étais vraiment malade, mais on s’est dit que c’était une opportunité et qu’il fallait le faire. J’avais une poubelle et je me mouchais entre chaque prise », raconte Dylan Phillips.

Quelle chanson jouaient-ils ? Full Circle, devenue une des plus populaires du groupe.

Qui traînait dans le coin pendant la séance ? La directrice des Disques Indica.

« Elle travaillait à cette école et a entendu le projet des étudiants. Elle a dit : qui est ce band ? J’ai besoin de leur parler. »

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Succès rapide

Half Moon Run n’a plus jamais regardé en arrière.

Après le lancement de Dark Eyes de même que des passages remarqués à South By Southwest et Osheaga, le trio, alors devenu quatuor avec l’embauche d’Isaac Symonds, a eu la chance de faire des premières parties de Mumford and Sons.

« Tout était de l’inconnu quand on a commencé à avoir du succès, je ne comprenais même pas pourquoi ça marchait. Je n’y croyais pas quand nos premières chansons ont commencé à tourner à la radio », confie Dylan Phillips.

La sortie de Sun Leads Me On, en 2015, a consolidé la place de Half Moon Run dans le paysage musical québécois. Trois Félix remportés au Gala de l’ADISQ au fil des ans en témoignent.

Photo d'archives Agence QMI, Sébastien St-Jean

Enfin, un Juno

Étrangement, même si le succès du groupe dépassait les frontières du Québec, ce n’est que cette année, grâce à leur troisième album A Blemish in the Great Light, que Half Moon Run a remporté son premier prix Juno.

Ils ont beau être de fiers Québécois d’adoption, pour des Canadiens anglais, cette récompense au gala annuel de la musique canadienne vaut son pesant d’or.

« J’ai reçu plus de courriels et de messages textes pour ce Juno que j’en ai eu pour n’importe lequel de mes anniversaires dans ma vie », s’amuse Conner Molander.

« Je ne m’attendais pas qu’on gagne étant donné la compétition dans notre catégorie avec Patrick Watson et Leonard Cohen. Comment peut-on gagner contre Leonard Cohen ? », se questionne Dylan Phillips.

En faisant de la bonne musique qui touche les auditeurs droit au cœur, est-on tenté de lui répondre.

Un avenir à trois ou quatre ?

Photo d'archives, Ben Pelosse

Le départ récent d’Isaac Symonds ramène Half Moon Run à sa formation originale en trio. Un quatrième musicien se joindra-t-il éventuellement à Dylan, Conner et Devon ?

« Pour l’instant, nous retrouvons notre créativité à trois. On se rencontre plusieurs fois par semaine. Bientôt, on va rejouer du vieux matériel pour voir comment ça sonne et si on doit ajouter quelqu’un d’autre », répond Conner Molander.

« Pour l’instant, précise Dylan Phillips, on va essayer de faire fonctionner le band à trois. C’est certainement un défi. Dans le temps de Dark Eyes, on le faisait. Mais Isaac et moi on jouait beaucoup ensemble. On partageait les rôles de batteur, de bassiste et de claviériste. Maintenant qu’il est parti, je me retrouve avec la pression de trouver des façons pour que ça fonctionne. »

Half Moon Run en quelques lignes

Formation à Montréal en 2009-10

Dylan Phillips : chant, batterie, piano, clavier

Conner Molander : chant, guitare, clavier, piano, pedal steel, basse, harmonica

Devon Portielje : chant, guitare, piano, percussions

Ex-membre de 2012 à 2020 Isaac Symonds

Principaux festivals

South By Southwest, Les Vieilles Charrues, Lollapalooza, Glastonbury, Festival d’été de Québec, Osheaga, Leeds, Reading, Festival international de jazz de Montréal

Discographie

2012 : Dark Eyes

2015 : Sun Leads Me On

2019 : A Blemish in the Great Light

2020 : Seasons of Change

Prix ADISQ

2013 : Album ou spectacle de l’année – interprétation autres langues

2016 : Artiste québécois s’étant le plus illustré hors Québec

2017 : Spectacle de l’année – anglophone

Juno

2020 : Album adulte alternatif de l’année