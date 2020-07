La fin des recherches terrestres

La Sûreté du Québec suspend ses recherches terrestres à Saint-Apollinaire alors que Martin Carpentier est toujours en cavale, 10 jours après le début de sa traque.

Hier matin, les recherches pour retrouver l’homme suspecté d’avoir enlevé ses deux filles, Norah et Romy, dont les corps ont été retrouvés samedi dernier, ont repris de plus belle.

Tout comme la veille, un déploiement policier de la Sûreté du Québec (SQ) d’une grande envergure a soigneusement examiné les habitations et dépendances du secteur de Saint-Apollinaire et de Saint-Agapit.

Or, tout indique les autorités ne croient désormais plus que Carpentier puisse être dans le secteur puisque le corps de police provincial a annoncé, en soirée, mettre fin à ses recherches dans les environs de Saint-Apollinaire.

« La Sûreté du Québec désire informer la population qu’elle module ses moyens d’enquête afin de retrouver Martin Carpentier, et ce, à compter de ce soir [hier] », peut-on lire dans un communiqué.

On précise que toutes les vérifications à Saint-Apollinaire, Saint-Agapit et Laurier-Station ont toutes été effectuées, d’où le retrait des troupes.

Mille signalements

La SQ a pu compter sur la vigilance des citoyens au courant des derniers jours. Après avoir demandé à la population d’ouvrir l’œil, ce sont plus de 1000 signalements qui leur ont été envoyés. Le corps de police provincial assure avoir «traité, validé et analysé» chacun d’entre eux, même si la grande majorité n’était pas fondé.

Au total, ce sont plus de 700 adresses, dépendances, chalets et autres lieux de la région qui ont été fouillés dans le but de trouver de quelconques éléments permettant de mettre la main sur le père des fillettes décédées.

Rappelons que des indices découverts mercredi soir laissaient croire à la Sûreté du Québec que Martin Carpentier s’était réapprovisionné dans une roulotte du secteur de recherche, à un certain moment de sa fuite. Il aurait pu être tenté de refaire le coup, d’où les recherches méticuleuses des bâtiments des environs par la suite, a expliqué la sergente de l'organisation provinciale, Ann Mathieu, dans les derniers jours.

«La Sûreté du Québec est consciente que des inquiétudes peuvent subsister et réitère son engagement, afin d’assurer la sécurité de tous, et sa détermination à retrouver Martin Carpentier», conclut la SQ dans son communiqué, se voulant rassurante.

Les autorités n’ont pas voulu commenté outre mesure cette nouvelle étape de l’enquête.