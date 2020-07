Le retour de madame Kravitz

Vous vous souvenez de madame Kravitz, la voisine écornifleuse de Samantha dans Ma Sorcière bien-aimée ?

Ou du personnage de « la méchante » de Marie-Lise Pilote ?

Qui ne cessait d’épier ses voisins avec ses jumelles, dans l’espoir de voir quelque chose de croustillant de l’autre bord de la clôture ?

Eh bien, nous sommes en train de devenir comme elles.

LE BEAU MONDE

Chaque matin, on se lève en se disant : « Bon, j’ai bien hâte de voir qui est tombé de son piédestal ce matin ! Après Maripier, Kevin, Bernard, Alex, Yan et Dan, ça sera le tour de qui ? »

On ouvre notre ordi, on fait le tour des listes de délation pour voir les nouveaux noms qui se sont ajoutés pendant la nuit et on crie : « Hon !!!! Pas lui !!!! Je l’savais, je l’savais qu’il y avait quelque chose de croche avec lui, ça se voyait dans ses yeux ! »

Une société de commères.

Toutes excitées de voir des têtes tomber.

On l’oublie, mais beaucoup de gens sont frustrés.

Ils ont une job plate. Un mari ou une femme moche. Des enfants malpolis.

Ils vont sur Facebook et qu’est-ce qu’ils voient ? Des filles sexy et des gars musclés qui se font photographier à côté de leur nouveau char, leur nouveau bateau, leur nouvelle moto.

Les dents blanches, les cheveux au vent et les pieds dans le sable.

Telle actrice sur le tapis rouge d’un festival.

Tel acteur en train de manger du homard avec ses chums acteurs.

Du beau monde qui fait le party 24 heures sur 24.

Un club privé auquel Mme Boucher de la rue Panet ou M. Bisaillon de la Résidence Soleil n’auront jamais accès.

LA NATURE HUMAINE

Ces gens-là passent leurs journées le nez collé dans la vitre de leur télé à regarder des vedettes avoir du fun.

À un moment donné, ça doit tomber sur le gros nerf.

Tu dois avoir envie de leur tirer le tapis sous les pieds, juste pour les voir tomber la face dans le gâteau.

Eh bien, avec internet, maintenant, tu peux.

Tu peux pousser ces demi-dieux en bas de leur piédestal.

« Alors ? Comment t’aimes ça te retrouver sur la paille comme moi ? C’est l’fun, hein ? Depuis le temps que tu me fais chier avec tes beaux trophées, tes belles vacances pis tes beaux enfants... »

Ces gens-là regardent ce qui se passe, depuis quelque temps, et ils jouissent.

Ils tripent.

Une tête vient à peine de tomber dans la sciure qu’ils en réclament une autre. Puis une autre.

Awèye, un sportif ! Pis un musicien ! Pis un animateur ! Allez, amenez-nous notre lot quotidien de chair fraîche, on en redemande !

C’est ça, aussi, la nature humaine.

Ça sue. Ça pue.

Plus la vedette est belle, plus elle est talentueuse, plus ils jouissent de la voir tomber.

EXÉCUTIONS PUBLIQUES

Au Moyen-Âge ou au XVIIIe siècle, on se rassemblait sur la place publique pour voir qui allait monter au bûcher ou se coucher sous la lame bien aiguisée de la guillotine.

Aujourd’hui, on ouvre son ordi.

On jette des vedettes aux potineurs comme on jetait des chrétiens aux lions.