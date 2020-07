LeMahieu ne sait pas s’il sera prêt

Le joueur des Yankees de New York DJ LeMahieu ne sait pas s’il sera en mesure d’être de la formation des siens lors du premier match de la saison, jeudi prochain.

Ayant contracté la COVID-19, l’athlète de 32 ans a raté la majorité du camp d’entraînement des Bombardiers du Bronx. Vendredi, il était de retour avec ses coéquipiers dans les installations de son équipe et en a profité pour discuter avec les médias new-yorkais.

«Je ne sais pas si cela est réaliste ou non, a dit LeMahieu à propos de sa possible présence lors de l’affrontement contre les Nationals de Washington. Je pense que ça sera la décision des entraîneurs et du gérant Aaron Boone, mais je pense que je suis vraiment proche [d’un retour au jeu]. Si ce n’est pas lors du match d’ouverture, ce sera lors des premiers matchs.»

Visiblement déçu de ne pas avoir été en mesure de prendre part à l’ensemble du camp d’entraînement, LeMahieu a aussi été très surpris d’obtenir un résultat positif à son test de la COVID-19, lui qui n’avait aucun symptôme.

«C’était définitivement un moment effrayant», a-t-il affirmé.

«C’était frustrant, car je me sentais 100% normal», a ajouté le joueur de deuxième coussin.