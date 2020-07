Les Yankees remportent la bataille de New York

Les Yankees ont été en avance pendant toute la rencontre et ils ont obtenu un gain de 9 à 3 sur les Mets, samedi soir, dans un match préparatoire tenu à New York.

La majorité des points des vainqueurs a été amassée dans la dernière manche, alors que les Bombardiers du Bronx ont inscrit cinq points.

Clint Frazier a été le seul joueur à frapper un circuit, lui qui a expulsé une offrande du lanceur Rick Porcello derrière la clôture. Ce dernier a encaissé la défaite. Il a œuvré au monticule pendant cinq manches.

La victoire a été obtenue par Michael King, qui a accordé un point sur trois coups sûrs.

Scherzer malmené

À Washington, l’artilleur des Nationals Max Scherzer a accordé sept points en cinq manches de boulot et sa formation a baissé pavillon 7 à 2 face aux Phillies de Philadelphie.

Le vétéran de 35 ans a donné six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a également retiré six adversaires sur des prises.

Bryce Harper et Didi Gregorius ont été les joueurs des vainqueurs les plus efficaces avec trois points produits chacun. Les deux hommes ont d’ailleurs été les seuls athlètes des Phillies à expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Sur la butte pour les gagnants, Aaron Nola a donné un seul coup sûr et une passe gratuite en cinq manches de travail.

Une huitième manche payante

À Pittsburgh, les Indians de Cleveland ont inscrit quatre points en huitième, ce qui leur a permis de vaincre les Pirates 5 à 3.

Ce sont des doubles de Christian Arroyo et Yu Chang qui ont permis d’amasser ces précieux points.

Avant le huitième engagement, les Pirates menaient 3 à 0.

Au monticule, Dominic Leone a obtenu la victoire et Phil Maton a enregistré le sauvetage. La défaite a été encaissée par Kyle Crick.

La saison régulière 2020 du baseball majeur doit s’amorcer jeudi prochain.