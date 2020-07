Nathan MacKinnon : joueur par excellence?

Les finalistes pour l’obtention de nombreux trophées ont été dévoilés au cours de la dernière semaine, mais les trois candidats en lice pour le Hart, remis au joueur par excellence dans la Ligue nationale de hockey, ne seront connus que le mardi 21 juillet. Or, selon l’entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado Jared Bednar, il ne fait aucun doute que son attaquant Nathan MacKinnon devrait être considéré.

• À lire aussi: Trophée Vézina : encore Vasilevskiy?

«Si je devais voter, je voterais pour MacKinnon pour le Ted-Lindsay et pour le Hart, a indiqué Bednar, cité plus tôt cette semaine par le site web de la LNH. Je crois qu’il obtiendra beaucoup de votes et j’espère qu’il sera en mesure de gagner ces honneurs.»

Déjà, MacKinnon se retrouve aux côtés de Leon Draisaitl, des Oilers d’Edmonton, et d’Artemi Panarin, des Rangers de New York, pour le trophée Ted-Lindsay, qui est attribué au meilleur joueur de la saison, jugé par les autres athlètes de la LNH. Il a aussi été nommé pour le Lady-Byng, décerné au joueur ayant affiché un esprit sportif exemplaire. Reste à voir si MacKinnon sera aussi finaliste pour le Hart.

«Ses capacités offensives ne changent pas, peu importe avec qui il joue. On l’a fait jouer avec un peu tout le monde cette saison, de (Matt) Calvert à (Matt) Nieto en passant par Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen, a fait valoir Bednar. Il trouve une façon de produire et nous aide à remporter des matchs.»

Très utile à l’Avalanche

Pendant que Rantanen a été limité à 42 parties en 2019-2020, MacKinnon a néanmoins été en mesure de récolter 93 points, dont 35 buts, en 69 rencontres. Il a ainsi fortement contribué à qualifier l’Avalanche pour les séries éliminatoires. La formation du Colorado, avec une fiche de 42-20-8, se retrouve même parmi les quatre meilleurs clubs de l’Association de l’Ouest et évitera ainsi la ronde qualificative.

Parmi les autres joueurs qui risquent de recevoir de nombreux votes pour le Hart, les deux autres finalistes pour le Ted-Lindsay, soit Draisaitl et Panarin, ne doivent pas être sous-estimés.

Avant de connaître les trois candidats pour le trophée Hart, la LNH dévoilera par ailleurs, lundi, les joueurs en nomination pour le Norris (défenseur par excellence) et pour le Selke (meilleur attaquant défensif).