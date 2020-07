Salade crémeuse de pois chiches

Portions : 4 | Préparation : 15 min

Ingrédients

1/4 tasse de yogourt nature

1/4 tasse de mayonnaise légère

1 1/2 c. à thé de gingembre râpé

1 petite gousse d’ail finement hachée

1 boîte de pois chiches rincés et égouttés (540 ml)

1 tasse de concombre finement haché

1/4 tasse de coriandre fraîche hachée

2 oignons verts coupés en tranches

1 branche de céleri coupée en dés

sel et poivre

Préparation

Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le yogourt, la mayonnaise, le gingembre et l’ail. Saler et poivrer. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger pour bien les enrobe