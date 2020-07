Télétravail: de l’action sur le plancher du Casino aux contacts virtuels

À l’emploi de Loto-Québec depuis tout près de 20 ans, Jean-Philippe Perrott a dû quitter le plancher du Casino de Montréal à regret quand la COVID-19 a frappé. Passionné d’interactions humaines, le chef des opérations aux tables de jeux de l’établissement a donc rapidement apporté son expertise au portail de jeu en ligne de la société d’État.

Se porter volontaire

Parce qu’il ne voulait pas se tourner les pouces, il s’est lancé dans l’univers virtuel.

«Avec la fermeture des établissements, l’annonce de l’arrêt des ventes de loterie, le secteur du jeu en ligne a été très sollicité, rappelle-t-il. Il y a eu des gens volontaires pour prêter main forte et répondre à la clientèle via téléphone. J’ai été un des premiers à dire oui, à lever la main.»

«Quand on travaille pour une organisation basée sur le service à la clientèle, on l’a dans notre ADN. On veut vraiment pouvoir venir en aide à ce département, ce sont des confrères, ils ont un fort volume de demandes... C’est de venir enlever un peu de stress.»

Pour lui, l’adaptation n’a pas été des plus complexes avec les clients. «Je suis arrivé avec le même bagage que j’avais en casino, je l’ai adapté parce qu’au téléphone, tu ne vois pas la personne, mais à la base, c’est la même chose... C’est d’écouter le client, de bien comprendre et de s’assurer de bien répondre à sa question ou ses inquiétudes.»

Ajustements nécessaires

Avec le début du télétravail, certaines choses ont changé dans la réalité professionnelle de Jean-Philippe Perrott et ses collègues. «Il y a eu une petite période d’ajustement; ce n’est pas tout le monde qui a une facilité avec l’informatique. Le défi pour moi était de bien outiller les gestionnaires à cette utilisation via Teams...»

Dès l’arrivée de la pandémie, il s’est fait un devoir de communiquer avec son équipe.

«Au début, ç’a été beaucoup par texto, par téléphone, explique-t-il. Par la suite, l’organisation est allée dans la direction du télétravail; donc j’ai été équipé pour faire des vidéoconférences avec mes gestionnaires et des employés. On a mis en place plein de mesures pour avoir des contacts avec eux, les garder informer, répondre à leurs inquiétudes et leurs besoins.»

Des avantages, mais...

Si le travail à la maison a privé Jean-Philippe Perrott de ce contact avec les gens qu’il chérit tant, il lui a en revanche permis de se découvrir des talents.

«J’ai réalisé que côté informatique, je suis quand même très bon pour expliquer des choses. Surtout avec le télétravail et le jeu en ligne, les questions revenaient beaucoup comme la création d’un compte, mon ordinateur ne fait pas ci... C’est de toujours de trouver des solutions. On devient un peu informaticien avec le client pour l’aider à accéder à son compte ou aux choses qu’il veut faire.»

«J’ai aussi découvert que j’avais une passion pour ça; j’ai appris des techniques avec les formations de jeu en ligne.»

Certes, le télétravail a ses bons côtés, mais ça ne change pas le fait qu’il souhaite que les portes du Casino de Montréal s’ouvrent bientôt, ce qui est actuellement prévu le 3 août.

«J’ai très hâte de reprendre ce rôle, de pouvoir croiser les gens et m’assurer qu’ils vont bien. Autant j’ai apprécié être à la maison, d’être proche de ma famille et de profiter du temps avec les enfants, autant j’ai hâte de me trouver dans mon “normal”.»

Trois trucs pour satisfaire le client à distance

Passer du contact physique à celui en ligne ou au téléphone vient avec ses défis. Par contre, même si le consommateur ne se trouve pas face à nous, il y a des façons de combler ses attentes, assure Jean-Philippe Perrott.

Changer l’ambiance

«Si tu réponds au téléphone et que le client est déçu du délai d’attente, c’est de dire “j’avais tellement hâte de vous parler aussi”. Ça brise la glace. Il faut trouver une façon unique de pouvoir gérer des situations plus complexes avec la clientèle, où il y a des frustrations de la part d’un client.»

Revalider

«Souvent, quand le client est devant nous, on est capable de voir [son état d’esprit] par sa réaction, ses mouvements ou le non verbal. Mais quand il n’est pas là, il faut vraiment valider avec lui avant de tenter de trouver une solution rapidement et qui ne répondra pas à ses besoins.»

Poser les bonnes questions

«Le client peut vous apporter une problématique ou un irritant, mais si on ne pose pas les questions pour avoir tous les détails, on peut passer par-dessus une solution qui pourrait plus faire son affaire.»