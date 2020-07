Tuerie en Nouvelle-Écosse: une trentaine de sénateurs réclament une enquête

HALIFAX | Plus d’une trentaine de sénateurs ont plaidé samedi pour que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse déclenche une enquête publique sur la terrible fusillade d’avril dernier, qui a fait 23 morts.

Trois mois après ce qui est considéré comme la pire tuerie de l'histoire du Canada, une trentaine de représentants de la chambre haute ont joint leurs voix à celles de sénateurs de la Nouvelle-Écosse –Wanda Thomas Bernard, Stan Kutcher, Colin Deacon, Stephen Greene et Mary Coyle –, pour signer une lettre insistant sur la nécessité urgente d'ouvrir une enquête publique.

«Seul un processus complet, ouvert et entièrement transparent sera en mesure de régler la complexité de ce massacre et de répondre aux questions et aux préoccupations légitimes des Néo-Écossais et des Canadiens», lit-on dans la lettre, rapporté par Global News.

Les 18 et 19 avril derniers, Gabriel Wortman, un prothésiste dentaire de 51 ans, a fauché la vie de 23 personnes dans sa folie meurtrière, qui a débuté dans la petite communauté de Portapique, dans le centre de la province. L'homme a été abattu par la police plusieurs heures plus tard.

«Les Néo-Écossais et les Canadiens doivent savoir ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé et ce qui pourrait être fait pour identifier et agir sur les signes avant-coureurs qui pourraient aider à prévenir de telles tragédies à l'avenir», indique le rapport.

Cette lettre est la troisième missive des sénateurs de la Nouvelle-Écosse après deux autres envoyées au ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, et au ministre provincial de la Justice, Mark Furey.

«Aucune mesure n'a été prise à ce sujet et il n'y a pas d'explication claire du pourquoi», a-t-on indiqué.