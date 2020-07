Voyager grâce à la télé

Cet été, pandémie oblige, les vacances seront locales et les voyages remis à plus tard. Mais pour continuer à rêver, voici quelques émissions qui nous prouvent qu’il y a plusieurs façons de découvrir le monde et qui nous permettent de voyager gratuitement, en toute sécurité, en attendant que notre santé ne soit plus menacée et que les frontières s’ouvrent paisiblement.

Ma villa au soleil

Ici, c’est le rêve absolu. Bien qu’il s’agisse d’une émission immobilière, elle nous transporte aux quatre coins de la Méditerranée à la recherche de résidences hallucinante aux vues à couper le souffle. On y suit des couples et des familles dans leur quête de la maison parfaite. Paysages magnifiques sont au rendez-vous en Grèce, Espagne, France, Croatie, mais aussi au cœur d’îles peu ou moins connues.

► Mardi 22 h 30 à Canal Vie

Thalassa

Le classique des classiques pour s’inonder de belles images. Cette émission française existe depuis 45 ans ! Comme son titre l’indique, elle se concentre sur la mer tant d’un point de vue historique, environnemental que sportif.

► Jeudi 19 h à TV5

Anthony Bourdain: Parts Unknown

Photo courtoisie, CNN

Bien que cette série, initialement diffusée sur CNN, soit plus difficile à trouver depuis le décès du chef et animateur Anthony Bourdain, elle demeure une des meilleures émissions pour voyager. D’abord pour sa facilité à entrer en contact avec les gens. Puis, parce qu’il abordait ses destinations non pas en touriste, mais en citoyen ouvert sur le monde. Chaque épisode est une belle immersion. Plus proche du documentaire et de l’émission de voyage. Parce que la réalisation contribue à cette proximité et parce qu’il partait aussi à la découverte de plats et d’aliments locaux.

► Disponible sur ITunes

Tribal

Photo courtoisie, TV5

Une des belles surprises du printemps dernier. Ici, on nous emmène loin des sentiers battus. Rien à voir avec les émissions de tourisme, c’est plutôt une expérience sociale et ethnographique. C’est un accès à des peuples exceptionnels qui ont conservé leur mode de vie traditionnel. Les caméras ne nous les ont pratiquement jamais montrés auparavant. Le docteur en neurologie Guillaume Dulude nous sert de guide dans le plus grand respect. Dépaysement garanti !

► Disponible au tv5unis.ca

The Kindness Diaries

Photo courtoisie, Netflix

Leon Logothetis a tout quitté pour un tour du monde rudimentaire. Cet ancien courtier en bourse voyage sans argent et sans réservation. Il bénéficie ainsi de la gentillesse et de la générosité des gens qu’il rencontre. Et la beauté de la chose, ce sont les histoires dont il est témoin de l’Argentine à l’Alaska.

► Disponible sur Netflix

Lydiane autour du monde

Photo courtoisie, Evasion

Il y a quelques années, Lydiane St-Onge a décidé de tout plaquer pour voyager. Aujourd’hui, elle possède sa propre plateforme, a publié des livres et est devenue une référence pour bien des voyageurs. Un des buts qu’elle met de l’avant à la télé : voyager de façon responsable. Une tendance grandissante et nécessaire.

► Dimanche 17 h sur Évasion

Partir autrement en famille

Voyager de façon responsable est aussi le mandat de cette charmante série où une personnalité connue et les membres de sa famille se retrouvent en immersion au cœur de villes et de villages. Ils vont à la rencontre des habitants de la région tout en prenant part à des activités écotouristiques qui nous ouvrent sur plein de belles possibilités.

► Vendredi 22 h à TV5

The Amazing Race

Une télé-réalité qui en est à sa 31e saison. Malheureusement, elle n’est pas en ondes actuellement, mais assurément à mettre à l’agenda dès son retour. Des équipes sont catapultées sur un territoire et ont 30 jours pour résoudre une douzaine d’énigmes qui les amènent à voyager. Un million de dollars est en jeu, mais cette compétition nous permet aussi de voir, rapidement d’accord, du pays. À ce jour, plus de 91 pays ont été visités. La 32e saison aurait dû être diffusée cet été sur CBS si la pandémie n’avait pas mis les tournages en péril. Il existe aussi depuis huit saisons une version canadienne de l’émission diffusée sur CTV qui, elle aussi, était prévue pour cet été.

► À surveiller sur CTV et CBS

Departures

Photo courtoisie, departuresentertainment

Bien que cette série canadienne mainte fois récompensée ait été filmée il y a une dizaine d’années, elle demeure une référence dans le genre. Elle était avant-gardiste et visuellement, les images sont toujours à couper le souffle. On y suit deux amis et un directeur photo qui ont tout quitté pour partir à l’aventure. Et dans certains cas, l’aventure n’est pas peu dire. Certaines de leurs péripéties comportent même des risques. Un accès privilégié et audacieux au monde.

► Disponible sur Amazon Prime et ITunes

Bienvenue aux touristes

Photo courtoisie, Evasion

Hugo Girard propose ici de découvrir des pays qui, pour de mauvaises ou de tristes raisons, défraient la manchette. Il nous ouvre les frontières de pays qui ont une richesse touristique, mais où on n’ose pas nécessairement aller. L’Arménie, le Kosovo, l’Azerbaïdjan sont quelques-unes des destinations bousculées par les guerres et qui gagneraient à être connues.

► Mercredi 20 h à Évasion

Mordus de la pêche

Photo courtoisie, Evasion

La pêche est une activité prisée non seulement au Québec, mais dans le monde. C’est la passion de l’animateur Cyril Chauquet qui nous propose une 8e saison de cette série qui nous fait découvrir des points d’eau de l’Amazonie à la Floride, et ce qui s’y trouve.

► Mardi 21 h à Évasion

Les Flots

Il n’est pas nécessaire d’être passionné de plongée pour apprécier la beauté des excursions que nous proposent Pierre-Yves Lord et ses complices (dont quelques personnalités connues). Simplement d’avoir l’appel de la mer et des espèces fascinantes qui y regorgent. Des images superbes, une émission conviviale qui nous fait voyager sur et sous l’eau du Mexique, du Belize, de Turks-et-Caïcos, des Galapagos et même chez nous.

► Disponible sur Ici Tou.tv et au tv5unis.ca

Les châteaux de France

Plusieurs Québécois rêvent de la France. Ici, grâce aux témoignages et aux connaissances d’historiens et d’artistes, on nous permet de visiter des lieux majestueux. Fontainebleau, Chantilly, Tarascon font partie de ces voyages historiques et architecturaux.

► Lundi 19 h à TV5

Villes résilientes

Photo courtoisie, ici tou.tv

Cette série documentaire présentée sur Explora nous ouvre les portes de villes qui ont été traumatisées par les guerres, dont plusieurs vestiges n’existent plus, mais qui se relèvent grâce à l’art. Beyrouth, Port-au-Prince, Kiev, Moscou, La Havane et Jérusalem en font partie. Un regard actuel sur le passé et le présent.

► Ici Tou.tv

À fond de train

Depuis quatre saisons, des duos parent-enfant prennent part à un rallye sur rails qui nous permet de découvrir un peu mieux certaines villes de notre pays. Les différentes épreuves auxquelles ils sont confrontés sont autant de sites que nous pouvons nous-mêmes mettre sur notre liste pour les vacances. Kamouraska, Niagara Falls ou Regina sont parmi les destinations.

► Lundi 16 h sur Unis TV