Aaron Judge et les Yankees sortent les canons

Les Yankees ont claqué cinq circuits, incluant deux du voltigeur Aaron Judge, pour vaincre les Mets 6 à 0 dans un match hors-concours tout new-yorkais présenté dimanche soir au Yankee Stadium.

Judge a donné le ton à la rencontre en expédiant un tir du partant Corey Oswalt hors des limites du terrain lors du premier tour au bâton des siens. Avec un coureur sur les sentiers, il a récidivé aux dépens du releveur Drew Smith en sixième. Plus tôt dans cette manche, celui-ci avait aussi vu Luke Voit étendre les bras à ses dépens.

Giancarlo Stanton et Gary Sanchez ont été les auteurs des autres circuits des Bombardiers du Bronx, qui l’avaient emporté 9 à 3 face aux Mets la veille au Citi Field.

Au monticule, le gaucher Jordan Montgomery s’est illustré dans une cause gagnante, accordant deux coups sûrs et un but sur balles en cinq manches, tout en éventant six rivaux.

Amed Rosario a réussi deux des trois frappes en lieu sûr des perdants, l’autre étant l’œuvre de l’ancien Yankee Robinson Cano.

Bryce Harper n’y peut rien

Du côté de Philadelphie, le voltigeur Bryce Harper a livré une bonne performance en vertu de deux simples et un point produit en trois présences au bâton, mais les Phillies se sont inclinés 4 à 1 devant les Orioles de Baltimore.

Ceux-ci ont été bien servis par le circuit, puisque Pedro Severino, Cedric Mullins et Pat Valaika ont tous réussi un coup de quatre buts. Le partant Thomas Eshelman a frustré les Phillies pendant cinq manches, donnant quatre coups sûrs et un but sur balles.

Harper, qui avait frappé un circuit face aux Nationals de Washington samedi, a poussé Nick Martini au marbre en fin de septième contre l’artilleur Miguel Castro. Zack Wheeler a été le lanceur perdant, ayant permis deux points en quatre manches et deux tiers.