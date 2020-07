COVID-19: la tendance à la hausse du nombre de cas se maintient

Lentement, mais sûrement, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a continué de croître au pays, dimanche, témoignant d'une reprise continue de la pandémie.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Fidèles à leurs habitudes, l'Ontario et le Québec ont continué à tirer vers le haut le bilan canadien, qui totalise désormais 110 185 patients contaminés par le coronavirus depuis le début de la pandémie, un nombre en hausse de 337 cas en 24 heures. Cependant, seuls quatre décès ont été recensés, pour un total de 8850 à ce jour.

Il est cependant à noter que ce bilan exclut les données de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, qui ne mettent pas à jour leurs chiffres pendant les fins de semaine.

Le Québec, qui observe sans discontinuer une augmentation du nombre de cas de COVID-19 recensés sur son territoire depuis deux semaines dans la foulée d'éclosions liées aux bars, aux activités sociales et aux fêtes privées, a fait état de 166 tests positifs dimanche.

Il s'agit de la plus importante hausse journalière dans la Belle Province depuis exactement un mois, alors que 167 cas avaient été recensés le 19 juin. Cela dit, un seul décès a été rapporté dimanche, contre 35 le 19 juin, ce qui tend à confirmer que l'âge moyen des personnes infectées décroît.

L'Ontario, de son côté, a rapporté 164 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès de plus. Là encore, il s'agit d'un net rebond avec une deuxième journée consécutive au-delà du plateau des 160 infections, un nombre qui avait auparavant été dépassé à seulement deux reprises en juillet.

Ailleurs au pays, la pandémie a aussi poursuivi sa progression dans les Prairies avec cinq cas en Saskatchewan et six au Manitoba. Cette dernière province s'en était tirée avec aucun nouveau cas du 1er au 13 juillet, mais en compte maintenant 18 répartis sur les six derniers jours.

La situation au Canada

Québec: 57 466 cas (5655 décès)

Ontario: 37 604 cas (2751 décès)

Alberta: 9219 cas (165 décès)

Colombie-Britannique: 3198 cas (189 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

Saskatchewan: 943 cas (15 décès)

Manitoba: 343 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 262 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 169 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 2 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 110 338 cas (8850 décès)