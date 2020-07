Jeu-questionnaire: à vous de jouer

a) Patrick Marleau

b) Phil Kessel

c) Keith Yandle

d) Brent Burns

Keith Yandle a disputé 866 matchs d’affilée entre le 26 mars 2009 et le 9 mars 2020. Patrick Marleau (854), Phil Kessel (844) et Brent Burns (541) suivent dans l’ordre.