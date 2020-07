La donneuse de leçons

On aurait cru à un moment déterminant en politique fédérale. Un moment d’indépendance intellectuelle chez les députés libéraux.

La scène a eu lieu en commission parlementaire. L’opposition voulait lancer une autre enquête dans l’affaire WE Charity.

Imaginez ! Son parti dans la tourmente, la libérale Élisabeth Brière a livré un vibrant plaidoyer sur l’importance de l’éthique.

Éthique 101

Elle a cité Montesquieu et l’importance pour les députés d’exiger des comptes du gouvernement. « Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. »

Elle a invoqué Alexis de Tocqueville sur l’état de droit, le fait que les membres du cabinet ne peuvent être au-dessus des lois.

Elle a même plaidé que « si Platon nous a appris quelque chose c’est que la recherche du vrai doit être centrale dans notre prise de décision. »

Wow !

Le vrai, le lien de confiance fragile face à un électorat cynique, le rôle crucial de députés libres et indépendants.

Élizabeth Brière a même ajouté qu’il incombe aux ministres et au premier ministre d’être au-dessus de tout soupçon.

Quelle verve pour souligner tous les problèmes qui sous-tendent le choix par le gouvernement d’un organisme de charité qui a payé plus de 300 000 $ en honoraires à la mère et au frère du premier ministre dans les dernières années et qui s’est vu confier un lucratif programme de bénévolat.

Des questions légitimes

« Faisons honneur à l’intelligence des Canadiens », a renchéri Élizabeth Brière auprès de ses collègues.

En effet, les questions sont nombreuses dans cette affaire.

Quelle coïncidence que WE ait offert une soumission pour gérer le programme de 912 M$ le jour même où Justin Trudeau en a fait l’annonce.

Pourquoi la fonction publique a-t-elle si rapidement conclu que SEUL cet organisme pouvait gérer ce grand chantier de bénévolat pour les jeunes Canadiens ?

Pourquoi le gouvernement a-t-il caché que ce ne sont pas 19,5 M$, mais 43,4 M$ que WE risquait de toucher pour la gestion du programme ?

Pourquoi personne au bureau du premier ministre ne l’a-t-il mise en garde contre le conflit d’intérêts ?

WE Charity a-t-elle contourné les lois sur le lobbying ?

Les libéraux allaient-ils enfin faire patte blanche, jouer le jeu de la transparence ?

Mais non. Ça aurait été trop beau pour être vrai !

Voyez-vous, la députée de Sherbrooke a livré son vibrant plaidoyer sur la démocratie pour conclure que tout ça est un « pseudo-scandale éthique ».

Toujours facile de faire la leçon en politique, surtout quand ça sert à dire : « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. »