Le match de la dernière chance pour l’Impact

Faisant face à l’élimination, l’Impact de Montréal abordera son dernier match de la phase du groupe du tournoi «La MLS est de retour» comme si c’était son dernier duel de la saison 2020.

Actuellement quatrième dans le groupe C, le Bleu-Blanc-Noir ne peut plus espérer terminer à la première ou deuxième place. Le format du tournoi permet en effet aux deux meilleures équipes de chacun des six groupes de passer à la phase éliminatoire.

Toutefois, quatre des six clubs qui termineront troisièmes pourront également passer à l’étape suivante, et c’est ce que visera la formation montréalais lorsqu’il affrontera D.C. United, mardi.

«Tout peut encore se jouer contre D.C., a dit le Québécois Samuel Piette lors d’une vidéoconférence, dimanche. Si on prend les points positifs dans ce qu’on a fait contre Toronto, je pense qu’on peut se donner une bonne chance de gagner. Nous allons nous donner à 100 %. Aucun autre résultat qu’une victoire ne nous permettra d’avance.»

Par ailleurs, si la Major League Soccer prévoit continuer la saison régulière après ce tournoi, l’évolution de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis pourrait forcer le commissaire Don Garber à revoir ses plans.

«Il faut jouer comme si c’était le dernier match de la saison 2020. Si nous perdons, c’est possible que ça soit le cas», a ajouté Piette.

Bizarre

Le différentiel de buts marqués sera ainsi très important puisqu’il s’agira du deuxième bris d’égalité, après les points, pour départager les équipes qui termineront troisièmes de leur groupe respectif.

Or, contrairement à ce qui est normalement la norme dans les tournois de soccer, les derniers matchs de la phase de groupe n’auront pas tous lieu en même temps. Une réalité qui ne plaît pas à l’entraîneur-chef Thierry Henry.

«Franchement, c’est bizarre, a-t-il avoué. En général, tu ne devrais pas savoir le résultat d’une équipe qui est en concurrence avec toi parce que ça peut changer la donne du match. Maintenant, quoi qu’il arrive, on y va à fond parce que c’est trois points pour le championnat quand même, et c’est super important.»

Thierry et ses adjoints devront donc sortir la calculatrice pendant la rencontre, puisqu’une victoire pourrait ne pas suffire.

«Si nous devons gagner par deux ou trois buts, je vais laisser les entraîneurs faire les calculs, mais nous voulons bien jouer et gagner ce match assurément», a mentionné Piette.

La rencontre débutera à 22 h 30 et sera diffusée sur les ondes de TVA Sports.