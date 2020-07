Les 2 mètres de distance oubliés par les campeurs

Les nombreux vacanciers qui ont envahi les campings pour les semaines de la construction respectent difficilement la distanciation physique, ont confié des tenanciers de sites.

« Quand les gens arrivent en camping, ils sentent qu’ils sortent du quotidien restrictif de la COVID. Il y a comme une tendance au laisser-aller. C’est à nous de les ramener », mentionne Pierre-Marc Lussier, directeur général du Camping Vacances Bromont, en Montérégie.

Le couvre-visage, obligatoire dans les lieux publics fermés depuis samedi, a bien été intégré par les visiteurs malgré quelques oublis, selon plusieurs gestionnaires de campings.

« C’est un apprentissage à faire, mais personne ne s’y est opposé quand on le rappelait », ajoute M. Lussier.

Cependant, le respect des deux mètres cause encore quelques maux de tête, spécialement ce week-end, alors que la plupart des campings affichaient complet.

« Il faut s’obstiner beaucoup pour faire respecter les deux mètres de distance. Souvent, des gangs se connaissent et se rassemblent sur la plage. C’est là que ça devient compliqué », lance Jacques Greves, propriétaire du camping Le Fou du roi, à Rivière-Rouge, dans les Laurentides.

Des attroupements

Pour s’adapter à la crise sanitaire, le camping Domaine des îles enchantées, à Upton, en Montérégie, avait mis sur pied des spectacles de musique sur une plateforme roulante qui se promenait à travers le site.

« Les gens suivaient la plateforme et se regroupaient autour. Depuis deux semaines, on n’offre plus l’activité », explique la propriétaire, Monique Deslandes.

« On a beau mettre des pancartes un peu partout, c’est difficile... Le soir, les gens se rassemblent autour des feux de camp. Il y en a qui ne comprennent pas, et d’autres qui s’en foutent », poursuit-elle.

Mécontentement à la piscine

D’autant plus que la capacité réduite des piscines ne plaît pas à tous.

« Des gens se plaignent parce que nous avons une liste de réservations, ce qui limite le temps passé dans la piscine. Certains n’y ont pas accès à l’heure qu’ils le souhaitent. C’est un vrai casse-tête », soutient Philippe Rioux, gestionnaire de la réception au camping Huttopia, à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est.

Au Camping Vacances Bromont, les vacanciers font la file pour entrer dans la zone baignade. Chaque heure, la piscine est vidée de ses baigneurs et les chaises sont désinfectées.

« 95 % des gens sont compréhensifs et apprécient qu’on soit stricts. Mais, c’est nous qui subissons le mécontentement des autres », laisse tomber Pierre-Marc Lussier.