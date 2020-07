L’Inter Miami CF est affamé

La matinée de lundi sera très importante pour l’Inter Miami CF, qui souhaite conserver ses minces chances d’avancer dans le tournoi «La MLS est de retour», tout en espérant décrocher la première victoire de son histoire au sein du circuit Garber.

Jusqu’ici, la formation d’expansion a subi quatre échecs en autant de parties en Major League Soccer (MLS). Après deux revers en mars et l’interruption du calendrier régulier, elle a encaissé deux autres défaites lors de la compétition qui s’est amorcée à Orlando le 8 juillet. Ayant plié l’échine 2 à 1 à chacune de ses parties, l’Inter Miami CF devra absolument vaincre le New York City FC, également en quête d’un premier gain au sein du groupe A, pour demeurer en vie. Et encore là, il faudra de l’aide pour continuer le parcours.

«Nous sommes déçus, car nous pensions mériter mieux durant les deux derniers matchs. Cependant, notre souci principal reste d’obtenir cette victoire, lundi», a déclaré le milieu de terrain de l’Inter Lee Nguyen au site internet de son club. «C’est tout ce qu’on peut contrôler. Si on l’emporte, on a confiance d’avancer, peu importe ce qui arrivera ailleurs. Mais on demeure concentré sur la prochaine rencontre.»

«Cette partie est importante pour plusieurs raisons. On veut continuer et aller le plus loin possible dans ce tournoi. Puis, il s’agit d’un autre match qui compte à la saison régulière. Et on veut gagner une première fois pour nos partisans.»

Dans le groupe A, l'Orlando City SC et l’Union de Philadelphie partagent le sommet avec six points.