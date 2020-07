Quand les vedettes prennent le micro

Au Québec comme ailleurs, les vedettes sont partout.

Peu importe leur expertise initiale, nous aimons les voir s’exprimer dans notre télévision, à la radio et même parfois à l’écrit.

Il n’est pas rare de voir une chanteuse animer une émission de variétés ou un humoriste jouer dans un film.

Cela se produit bien entendu aussi dans le monde du balado. Spotify a par exemple annoncé en grande pompe cette semaine que l’ex-Première dame Michelle Obama aura son propre balado dès le 29 juillet prochain.

Parfois, cette façon de fonctionner installe une star dans un rôle qui ne lui convient pas du tout, simplement parce que nous cherchons à profiter de sa célébrité.

Il y a cependant des cas où cela nous permet de découvrir de nouveaux talents à ces personnalités que nous croyions déjà bien connaître.

Voici quelques balados dans lesquels des célébrités démontrent qu’ils ont plus qu’un seul talent.

5 balados animés par des célébrités

Apporte-moi ton C.V. — QUB radio

L’auteur-compositeur-interprète et gagnant de La Voix 5, Ludovick Bourgeois, et son ami humoriste Christophe Dupéré invitent leurs invités à leur apporter leur curriculum vitae pour parler des jobines qu’ils ont occupées avant d’être connus dans ce tout nouveau balado. Une façon ludique d’en apprendre plus sur vos vedettes préférées.

Anna Faris Is Unqualified – Unqualified Media

Je déteste presque tout ce que l’actrice hollywoodienne Anna Faris fait. Que ce soit des parodies comme Film de peur ou des comédies romantiques comme C'est quoi ton numéro?, je n’ai jamais été impressionné par son talent. Je ne sais pas si c’est parce qu’elle-même avoue être sous-qualifiée dans ce cas ou simplement parce qu’elle a trouvé son médium de prédilection, mais j’ai cependant été charmé par ce balado où elle discute de tout et de rien avec d’autres acteurs. Une bonne écoute estivale.

Sans Filtre Podcast – Studio SF

Dieu sait que tous les anciens candidats d’Occupation Double ne réussissent pas tous à rester sous le feu des projecteurs à la suite de leur participation à l’émission, mais il faut admettre que PH Cantin est un bon exemple de quelqu’un qui a su tirer son épingle du jeu, notamment avec ce balado coanimé avec Dominique Plante.

Office Ladies – Earwolf

Comme probablement plusieurs d’entre vous, j’ai regardé pour la énième fois la série The Office en confinement. Malgré cette récente réécoute, j’ai adoré revisiter certains des meilleurs épisodes à travers ce balado animé par Jenna Fischer et Angela Kinsey, les actrices jouant respectivement Pam et Angela.

Bunny Ears – Studio71

Vous demandez-vous ce que fait aujourd’hui Macaulay Culkin, l’acteur surtout connu pour son rôle d’enfant aux mille et un pièges dans Maman, j'ai raté l'avion! ? Écoutez cet étrange balado humoristique dans lequel lui et ses invités discutent, réalisent des sketches et chantent (oui, vraiment). *Pour un public averti.