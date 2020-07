Suspect numéro un: le coup de cœur de Josh Hartnett

Le cinéaste québécois Daniel Roby pensait devoir sortir le grand jeu pour convaincre Josh Hartnett de jouer le rôle du journaliste d’enquête Victor Malarek dans son thriller Suspect numéro un. Mais à sa grande surprise, l’acteur américain était conquis d’avance par le projet.

« Dès ma première rencontre avec lui, il m’a dit que le personnage de Malarek correspondait exactement au genre de rôle qu’il cherchait depuis quelques années », relate le réalisateur de Louis Cyr et Funkytown. « Il s’est tout de suite montré très intéressé par le film. »

En entrevue téléphonique au Journal, Hartnett n’a pas caché qu’il a en effet eu un coup de cœur pour le projet quand Daniel Roby lui a fait parvenir le scénario de Suspect numéro un (alors intitulé Gut Instinct), il y a déjà quelques années.

« J’ai tout de suite été interpellé par cette histoire, mais aussi par ce que Daniel [Roby] voulait faire avec son film », indique l’acteur américain connu pour ses rôles dans les superproductions hollywoodiennes Pearl Harbor et La chute du faucon noir.

« Daniel m’a impressionné par sa passion pour cette histoire et le temps et l’énergie qu’il avait consacrés à ce projet. Ça faisait déjà plusieurs années qu’il travaillait là-dessus. Il m’a proposé de l’accompagner à Toronto pour rencontrer Victor Malarek. Victor est quelqu’un de très charmant et ça n’a pas été long avant que je sache que je voulais faire ce film. Il y a quelque chose de fort qui m’attirait dans ce projet. »

Inspiré d’une histoire vraie, Suspect numéro un suit le parcours de Daniel Léger (Antoine Olivier Pilon), un jeune ex-junkie québécois qui se retrouve impliqué malgré lui dans une importante transaction de drogue après avoir été piégé et manipulé par des agents de la GRC en quête de performance. L’affaire tourne au vinaigre et Léger est arrêté et incarcéré en Thaïlande. Trouvant cette histoire louche parce que Daniel Léger n’a pas du tout le profil d’un caïd de la drogue, le journaliste torontois Victor Malarek (Hartnett) décide de se rendre sur place en Thaïlande pour enquêter sur cette affaire.

Hommage au journalisme

« Ce qui m’a plu dans le personnage de Victor, c’est qu’il est convaincu que ce qu’il fait est important et qu’il est prêt à tout risquer pour faire éclater la vérité sur cette affaire, explique Josh Hartnett. Il a quelque chose d’héroïque en lui, mais il fait aussi face à un dilemme parce qu’il se rend compte que son enquête pourrait mettre sa jeune famille en danger. »

Pour l’acteur de 41 ans, Suspect numéro un rappelle d’ailleurs l’importance du journalisme d’enquête.

« Les histoires comme celle-ci doivent être racontées parce qu’elles montrent à quel point le journalisme d’enquête est essentiel pour la démocratie, souligne-t-il, mais d’autres façons aussi. Ça prouve à quel point il est important que les journaux et les réseaux de télévision continuent d’investir dans ce type de journalisme. »

Suspect numéro un a été tourné il y a deux ans à Vancouver, en Thaïlande et à Montréal. Hartnett connaissait déjà la métropole québécoise, mais n’avait jamais eu la chance de la visiter pendant l’été.

« J’avais déjà tourné à Montréal à deux reprises dans le passé, mais c’était toujours pendant l’hiver, lance-t-il en riant. Je viens du Minnesota, alors je pensais que je connaissais le froid. Mais je n’avais pas encore expérimenté l’hiver québécois ! »

Le film Suspect numéro un a pris l’affiche la semaine dernière.