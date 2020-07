Un café de la Côte-Nord géré par des Montréalais

Cinq jeunes Montréalais ont repris les commandes d’un café de Natashquan en manque de main-d’œuvre, où les touristes abondent durant les vacances de la construction.

« Le chiffre d’affaires a rapidement doublé. On est passé de 1500 $ par jour à près de 3000 $. On a dû s’ajuster, comme c’est beaucoup plus occupé que prévu », fait valoir Juliette Ouimet, 26 ans, qui coordonne les activités de L’Échouerie pour l’été avec ses quatre amis.

Depuis le début du mois de juillet, entre 100 et 150 clients affluent chaque jour dans cet établissement fondé en 1978 dans la communauté de 1300 habitants. La moitié des clients sont du coin, puis les autres sont des touristes venus d’un peu partout au Québec.

La Corporation de développement patrimonial, culturel et touristique de Natashquan (COPACTE), qui possède le café, peine chaque année à combler l’administration de l’endroit par manque de main-d’œuvre.

Café essentiel

« On est allé pour la première fois l’an passé. Ils étaient seulement deux à tenir le café à bout de bras, indique Mme Ouimet. Cette année, on est une équipe de 12 personnes. »

« Si L’Échouerie n’ouvre pas, il n’y a pas vraiment de saison touristique, poursuit-elle. Pour manger, il y a l’épicerie et un seul autre restaurant ouvert la semaine entre 11 h et 20 h », poursuit-elle.

La pandémie a fait craindre le pire pour l’industrie touristique de la région, qui rapporte 202 millions $ de revenus, surtout durant l’été.

« Lors de nos prévisions, [...] nos scénarios optimistes n’étaient pas aussi optimistes que celui qu’on est en train de vivre. Il y a beaucoup de touristes, surtout vers l’est, à Natashquan et Havre-Saint-Pierre. Et il y en aura encore plus dans les deux prochaines semaines pour les vacances de la construction », selon le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc.