Un casque 100% montréalais dans la NFL?

Un consortium de quatre entreprises montréalaises et des chercheurs de l’École de technologie supérieure (ÉTS) ont reçu un beau vote de confiance de la part de la NFL dans le cadre du NFL Helmet Challenge.

Le groupe Kollide-ÉTS, formé de Kupol, Shapeshift 3D, Numalogics et Tactix, est l’une des quatre équipes, la seule au Canada, à avoir reçu une bourse de la part du circuit Goodell, mardi, afin de concevoir un prototype de leur concept, soit un casque technologique plus sécuritaire pour les joueurs.

Conséquemment, il a près d’une année complète afin de développer le meilleur casque possible et le présenter à la finale du NFL Helmet Challenge, en juillet 2021. Les joueurs du circuit Goodell pourraient éventuellement porter une pièce d’équipement technologique, entièrement développée au Québec, si Kollide-ÉTS a le dernier mot.

«On est vraiment ravi, a lancé le coordonnateur du projet, Franck Le Navéaux. On comptait aller au concours de toute façon parce qu’on pense qu’on a quelque chose d’innovant, mais d’avoir leur soutien nous permet de faire plus d’activités de recherche et développement.»

«Comme chercheur, on veut toujours avoir un maximum d’impact. En pouvant travailler sur un sport comme le football, le sport où on retrouve le plus de commotions [cérébrales] actuellement, c’est évidemment une opportunité incroyable, a indiqué Éric Wagnac, professeur à l’ÉTS, mais aussi chercheur à l’Hôpital du Sacré-Cœur ainsi que pour ce projet.

«Si on réussit à trouver des solutions pour le football, ces solutions-là vont certainement s’appliquer dans d’autres sports.»

Impact réduit

L’idée principale est de mettre des coussinets faits d’un matériau imprimé en 3D à l’intérieur du casque, contrairement aux protecteurs crâniens actuels qui utilisent de la mousse. Ces coussinets permettront de réduire la force et l’accélération de l’impact, ou en d’autres termes, diminuer le choc absorbé par la tête.

«C’est un peu comme un nid d’abeilles. [...] Ce sont des structures alvéolaires complexes qui permettent d’amortir l’impact, a expliqué Le Navéaux. On va designer ces structures-là pour qu’elles viennent se déformer exactement de la façon dont on veut. Ça permet de rediriger l’énergie de l’impact.»

De plus, le groupe veut être en mesure de créer des casques qui seront adaptés à la tête de chacun. Chaque joueur pourra ainsi bénéficier d’un casque parfaitement moulé grâce à un simple «scan».

«Deux joueurs qui subiraient le même niveau d’accélération n’auraient pas nécessairement le même résultat. Un pourrait avoir une commotion et l’autre non, de dire Éric Wagnac. Il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en ligne de compte, mais si on est en mesure de diminuer les forces, l’accélération et la tête qui plie, c’est évident qu’on diminue le risque de commotion.»

L’aide du virtuel

Pour s’assurer d’obtenir les meilleurs résultats possibles, le consortium aura recours aux simulations virtuelles afin d’effectuer ses tests. Cette façon de procéder leur permettra d’essayer plusieurs modèles différents de leur concept.

Le groupe prévoit aussi réaliser des tests physiques avec ses modèles les plus performants. Cette étape se déroulera dans un nouveau laboratoire de l’ÉTS qui permettra de recréer un environnement similaire aux tests que devra subir le prototype final, c’est-à-dire 18 chocs à six endroits différents.

«On ne peut pas tout faire en virtuel. La simulation, ce qu’elle permet, c’est que plutôt que de tester trois prototypes aujourd’hui, on peut en tester 300 dans le même temps. Ça "booste" les capacités d’innovation.»

De grandes ambitions

Même si le NFL Helmet Challenge est principalement un concours d’ingénierie, le consortium montréalais a de grands projets pour le casque Kollide, dont celui de le produire à grande échelle pour le vendre.

«Éventuellement, ce qu’on souhaite, c’est que les technologies qui vont être mises de l’avant dans ce casque-là vont servir dans le contexte du sport amateur», a indiqué le chercheur Éric Wagnac, qui ajoute que certains sports comme le hockey et le cyclisme pourraient aussi profiter d’une telle technologie.

D’ailleurs, le groupe composé de quatre entreprises montréalaises et des chercheurs de l’ÉTS ne compte pas se rendre à la finale de la compétition avec un produit incomplet.

Tout au long du processus qui les mènera à cette conclusion, l’équipe Kollide-ÉTS compte unir ses forces à celles de plusieurs joueurs de football universitaire pour que ceux-ci puissent leur donner leur impression du casque.

«C’est sûr que d’avoir un casque performant, c’est ça, le but de la NFL, mais il faut qu’un casque soit accepté et aimé par les joueurs, a mentionné le coordonnateur du projet, Franck Le Navéaux. Si jamais on a un casque qui marche très bien, mais qui n’est pas beau, qui ne plaît pas, il ne sera pas accepté et il ne sera pas porté. Ce n’est pas dans notre intérêt.»

La commercialisation du produit ne pourra toutefois pas commencer avant la fin du concours, en juillet 2021.