Yves-François Blanchet n'a pas le droit de démissionner

La société ne fonctionne pas et ne doit pas fonctionner de cette manière. Nous sommes dans un état de droit et ce serait hautement préjudiciable à notre système si un politicien devait se retirer parce que quelqu’un a publié des propos non vérifiés et anonymes sur les médias sociaux. Imaginez le dommage. Oubliez la démocratie, c’est out!: «Je ne l’aime pas ou je n’aime pas ses décisions, pas besoin de voter, je n’ai qu’à le dénoncer et il perdra sa job...»

On entend souvent cette phrase: «nous sommes dans un état de droit». Pour ceux qui ne le savent pas encore, c’est l’inverse de la «république de Banane». Le contraire des régimes sur la planète dans lesquels les droits et libertés ne sont pas respectés. Les règles ne sont pas respectées, la loi n’est pas respectée. Des pays où on peut être accusé à tort sans que personne ne s’insurge. Des endroits où certaines personnes utilisent le droit et la politique pour obtenir ce qu’ils veulent.

C’est comme si on avait oublié tout le chemin qu’on a parcouru dans l’histoire en tant que collectivité pour en arriver à construire ce système basé sur l’équité, malgré les griefs souvent légitimes qu’on peut y adresser. C’est Churchill qui disait que la démocratie n’est pas un système parfait, mais que c’est «le moins mauvais des systèmes»? Cette amnésie doublée d’ingratitude (ou plus souvent d’ignorance) pour tout ce qu’on a gagné, je la trouve dangereuse avec tout ce qui se passe aujourd’hui:

Des dénonciations sans enquête, sans juge ou jury

Des vies brisées en quelques lignes

Il n’y a aucun doute, les victimes présumées d’agression doivent dénoncer, ils ont le droit, mais certainement pas de cette manière puisqu’on ouvre la porte à créer d’autre victimes de diffamation comme Yves-François Blanchet l’a bien dit. Et le dommage n’est pas moindre si la personne est accusée à tort. Oui, ON A OUBLIÉ, que des gens se sont battus pour ne pas que des citoyens soient condamnées à tort, se sont battus pour avoir un système juste.

Être accusé à tort, c’est une agression de l’âme et de la dignité qui fait partie intégrante de l’être humain.

Oui, nous voulons que les présumées victimes dénoncent, mais pas comme ça. Je suis prêt à travailler fort comme beaucoup d’autre juristes pour améliorer le système et empêcher que des victimes restent paralysées dans le silence, mais en ce moment on assiste à une totale dérive du système.

Oui, on a oublié c’est quoi ne pas avoir de droits et libertés et pouvoir être accusé d’une manière arbitraire sans présomption d’innocence et de défense pleine et entière.

Et tant qu’à sonner l’alerte sur le thème, il me semble qu’on oublie également une chose capitale: c’est qu’en faisant toutes ces dénonciations en appuyant sur un bouton, on nuit d’abord et avant tout à l’ensemble des véritables victimes et à leur droit à ce que leurs plaintes suivent un processus rigoureux afin d’obtenir justice, en plus de bousiller d’éventuelles enquêtes (policières ou en milieu de travail)!

Yves-François Blanchet n’aurait donc pas le droit de démissionner à cause d’une allégation anonyme et lâche lancée sur les réseaux sociaux, ou tout autre pression qui tirerait sa raison d’être de la même source, parce que si c’était le cas, ce serait la mort de la présomption d’innocence, le retour barbare à la vindicte populaire en remplacement des tribunaux et le début de la fin de l’état de droit et de la démocratie. On s’est trop battus pour ça, pas question de revenir en arrière! Continuons plutôt d’évoluer et améliorons encore le système et le soutien de toutes les victimes.

Votre plainte est sérieuse? Fondée? Portez plainte de la bonne manière et justice sera faite.