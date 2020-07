Certaines mères sont nuisibles pour leurs enfants

Je me suis demandé ce matin si cette mère qui vous écrivait qu’elle ne voulait pas emmener sa fille en consultation de peur d’entendre un verdict médical qui lui déplairait, ne serait pas elle-même à l’origine des problèmes de concentration de sa fille ? Ma mère m’a nui pendant toute mon enfance. Elle se butait sur l’idée que je sois atteint de TDAH. C’était une époque où certains supposés pédagogues s’opposaient à toute forme de médication.

Je fus privé du seul recours que j’aurais eu pour réguler mon caractère et me permettre de suivre mon cursus scolaire plus adéquatement. J’étais haï de mes profs comme de mes camarades. J’ai souffert d’être mis de côté toute mon enfance et j’ai fini par décrocher de l’école à la fin de l’adolescence. Il a fallu que je me tourne vers le marché du travail pendant trois ans pour comprendre que l’école c’était une bonne affaire et que si je n’y retournais pas, j’allais rater ma vie.

Aujourd’hui, j’ai un métier que j’aime, je gagne bien ma vie, et mes relations avec ma conjointe sont équilibrées. Vous pouvez être certaine, Louise, que mon fils qui souffre du même TDAH que moi est médicamenté depuis le début et performe bien à l’école en plus d’avoir des amis, ce que je n’avais pas à son âge. Comme ma mère, cette dame nuit à son enfant volontairement et je trouve ça cruel pour l’enfant.

Un père à l’écoute

C’est un fait qu’à une certaine époque on condamnait les parents qui médicamentaient les enfants. Et pour les parents que ça intéresse, l’organisme PANDA peut leur être d’un grand secours dans cette prise de décision cruciale pour leur progéniture.