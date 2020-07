Code vestimentaire: Matthews heureux de laisser son veston et sa cravate dans le garde-robe

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews ne se défile pas pour dire qu’un des changements prévus dans le cadre du retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH) lui plaît particulièrement: un code vestimentaire moins strict à l’égard des joueurs.

Selon la convention collective du circuit Bettman, la LNH est la seule parmi les ligues sportives professionnelles d’Amérique du Nord à exiger le port du veston et de la cravate les jours de match, sauf «sur avis contraire du directeur général ou de l’entraîneur-chef». Cependant, des allégements aux règles ont été apportés pour la reprise des activités. Il est vrai que les températures estivales ne sont guère propices au port de vêtements de ce type, mais aux yeux de l’attaquant des Leafs, il s’agit d’une belle occasion pour le hockey d’évoluer.

«Je suis réellement favorable à cela, pour être franc, a-t-il affirmé au réseau TSN. C’est une opportunité intéressante pour les gars de s’exprimer, comme le font les autres ligues. Par moments, notre sport traîne de la patte sur ce plan.»

Pas seulement le tuxedo

Lors d’une entrevue avec le magazine GQ publiée en septembre 2018, le joueur-vedette avait d’ailleurs tenu des commentaires similaires.

«Je pense que la LNH, comparativement à d’autres sports, est plus réservée et traditionaliste. Nous portons des habits pour tous nos matchs. Ailleurs, les joueurs sont libres de s’habiller comme ils le souhaitent et peuvent faire preuve de créativité. Toutefois, je crois que nous avons évolué un peu. Les gars sont plus jeunes et aiment porter différents trucs, pas seulement des vêtements en noir et blanc, avait émis celui qui apprécie surtout la marque Gucci. Peut-être qu’un jour, la LNH voudra quelque chose qui ressemble au football et au basketball, où les joueurs peuvent revêtir ce qu'ils désirent tout en étant créatifs.»

«Cela ne me dérange pas de porter un habit. À vrai dire, j’aime ça. J’en possède beaucoup dans ma garde-robe. Chaque année, j’en acquiers des nouveaux. Mais je ne détesterais pas aussi de porter des vêtements de rue, des trucs autres qu’un veston.»