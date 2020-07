De nouveaux venus dans «L’Échappée»

MONTRÉAL – Les tournages de la cinquième saison de «L’Échappée» reprennent ce lundi, avec de nouveaux venus au sein de l’équipe d’acteurs, dont Isabelle Blais, Pierre-Luc Brillant, Chantal Fontaine et Sylvain Marcel.

En effet, plusieurs nouveaux personnages entreront en scène à Sainte-Alice-de-Rimouski cet automne, alors que le centre L’Échappée abritera désormais une garde fermée pour jeunes contrevenants, que Noémie (Anick Lemay) retournera sur le terrain comme travailleuse sociale et que la famille d’Astrid (Éléonore Loiselle) sera frappée par une grande tragédie.

Isabelle Blais incarnera Kim Labonté, sœur de Macha (Bénédicte Décary) et tante d’Astrid, récemment installée à Sainte-Alice pour se rapprocher de son amoureux, Stéphane (Pierre-Luc Brillant), un crevettier qui vit à Matane.

Chantal Fontaine se glissera dans la peau de Gisèle Bayeur, nouvelle supérieure de Marie-Louise (Bianca Gervais), tandis que L’Échappée aura un nouveau directeur, Thomas Bourgoin, interprété par Sylvain Marcel, qui préconise une approche un brin militaire dans ses fonctions.

Marie-Ève Beaulieu (psychiatre à L’Échappée), Steve Gagnon (nouveau résident de Sainte-Alice qui en pincera pour Jade, alias Charlotte Aubin), Sam-Éloi Girard (nouveau pensionnaire de L’Échappée, condamné pour homicide involontaire), Schelby Jean-Baptiste (travailleuse sociale à L’Échappée), Mathieu Drouin (cousin d’Astrid) et Victoria Bouchard (fille de Kim et cousine d’Astrid) seront aussi de la distribution de la série, produite par Amalga et Québecor Contenu, et qui retenait en moyenne 1 383 000 téléspectateurs à TVA en 2019 et 2020.

«L’Échappée» retrouvera sa case horaire du lundi, à 20 h, dès le mois d’octobre prochain.