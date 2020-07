Des victimes d’un présumé agresseur sexuel recherchées à Laval

[Recherche victimes d'agression sexuelle] Alexandre Bernard, âgé de 23 ans, est accusé d'agression sexuelle sur une personne mineure et incitation. Il est possible qu'il ait fait d'autres victimes et le SPL aimerait entrer en contact avec elles.

▶️Détails :https://t.co/eHKgFHs108 pic.twitter.com/hZkzchj8gg