Grand Maître à vie de bridge

Il n’est jamais trop tard pour réaliser un rêve de jeunesse et André Laliberté, de Québec, en est une démonstration probante. À 83 ans, cet adepte inconditionnel du bridge vient d’être reconnu à titre de Grand Maître à vie par l’American Contract Bridge League (ACBL), une organisation qui regroupe 165 000 membres et qui fonctionne avec un budget annuel de 16 millions de dollars. Il serait le tout premier dans la région de Québec à avoir reçu ce titre honorifique. M. Laliberté a pris part à son premier tournoi de bridge il y a 50 ans, à Stockholm, et a participé, par la suite, au Championnat du monde à quatre reprises. Au fil des ans, il a pris part à des compétitions en France, en Australie et dans plusieurs autres pays, récoltant au passage les 10 000 points nécessaires pour hériter de l’honneur ultime. « C’est un rêve de recevoir le plus grand titre qui soit au bridge. Ça rend ma famille très fière de moi », a réagi le père de trois enfants et grand-père de huit petits-enfants.