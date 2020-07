La vedette du rap Nicki Minaj est enceinte

La rappeuse américaine Nicki Minaj a annoncé, lundi, attendre son premier enfant, en publiant des photos sophistiquées d’elle et de son ventre arrondi sur son compte Instagram.

La New-Yorkaise de 37 ans, née à Trinité-et-Tobago et élevée dans le Queens, a joint le message suivant à un de ses clichés: «Amour. Mariage. Landau. Je déborde d’excitation et de reconnaissance. Merci à tous pour vos vœux de bonheur».

Agenouillée, vêtue d’un bikini richement décoré et chaussée de talons aiguilles rallongés, arborant des cheveux jaunes et bouclés, elle a aussi écrit «en cloque» en légende d’une autre photo, fidèle à son style provocateur et aux paroles crues de ses clips vidéo.

Nicki Minaj est mariée à un responsable de l’industrie musicale américaine, Kenneth Petty. Elle avait surpris ses admirateurs, en septembre dernier, en annonçant qu’elle prenait sa retraite pour se concentrer sur sa vie familiale.

Elle est revenue ensuite sur cette annonce et a promis de sortir de nouveaux titres, dans le sillage de ses chansons les plus populaires, dont Starships, Bang Bang et Super Bass.