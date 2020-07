Le baseball majeur de retour: une saison pas comme les autres

Après plusieurs mois de pause en raison de la pandémie de COVID-19, le baseball majeur lancera enfin ses activités de la saison 2020 dans 48 heures. Une campagne qui pourrait donner droit à des situations jamais vues à tous les plans.

Au cours des dernières semaines, le baseball majeur n’a pas arrêté ses opérations en raison d’un conflit de travail comme c’est la norme depuis deux décennies. Il a plutôt dû composer avec un ennemi invisible qui est toujours très actif aux États-Unis : la COVID-19.

Le coronavirus a fait des ravages au point de forcer les autorités du baseball majeur à stopper ses camps d’entraînement en l’espace de quelques heures.

Puis, lorsqu’une lueur d’espoir s’est pointée à l’horizon, on a eu droit à un autre bras de fer entre les joueurs et les propriétaires. L’image publique des deux parties en a encore souffert parce que le sport et la santé des athlètes n’étaient pas au cœur des discussions.

À huis clos

Pour sauver la saison 2020, le commissaire Rob Manfred a emprunté la même voie que les autres circuits professionnels : des matchs à huis clos.

Il est déjà assuré que les équipes perdront des centaines de millions de dollars en revenus de billetteries et de concessions alimentaires. Elles pourront tout de même boucler leurs budgets grâce aux généreux contrats de télévision.

Pour l’ambiance, on repassera. L’absence de spectateurs dans les gradins se fera sentir. Par exemple, un match entre les Yankees et les Red Sox n’aura pas la même saveur malgré la rivalité qui existe entre ces deux équipes depuis des décennies.

L’équipe qui a sûrement applaudi cette formule ? Les Astros de Houston !

Après avoir été reconnue coupable de vols de signaux durant la saison morte, la formation texane se préparait pour une année d’enfer sur les terrains adverses.

Les lanceurs des autres équipes avaient déjà commencé à passer leurs messages en atteignant plusieurs frappeurs des Astros lors des premiers matchs préparatoires. Bref, ils auraient eu de l’adversité du premier au dernier match. Maintenant, avec la situation actuelle, ça pourrait être différent.

Départ crucial

Avec seulement 60 rencontres, les équipes aspirantes aux grands honneurs n’auront pas le luxe de connaître un départ en dents de scie. Chaque match aura une importance capitale à compter du premier jour de la saison.

Dès le premier tiers, on aura déjà une bonne idée de l’allure des forces en présence en séries. Des surprises ? C’est dans le domaine du possible.

On ne sait pas encore comment les puissances vont réagir dans ce contexte particulier. Ça va surtout dépendre de l’engagement de leurs groupes de joueurs. Plusieurs joueurs étoiles, dont l’excellent Mike Trout, ont soulevé des inquiétudes par rapport à la tenue de la saison 2020.

Photo AFP

Est-ce que ça pourrait affecter leurs performances ? Sans aucun doute. Si un tel scénario se produit, on ne sait pas à quel niveau leurs rendements en souffriront.

Avant même le premier lancer, on sait déjà que cette campagne marquera les annales de ce sport. Son côté imprévisible la rend encore plus intéressante pour les amateurs de balles. Il faudra simplement s’habituer à l’absence de spectateurs.

Dates importantes de la saison 2020

► 23 juillet

Premiers matchs

Yankees c. Washington

San Francisco c. Los Angeles

► 24 juillet

Première journée officielle de la saison 2020

Premier match au nouveau stade des Rangers du Texas, le Global Life Stadium

► 13 août

Photo AFP

Match du « Champ de rêves » à Dyersville, en Iowa. Les Cards de St. Louis affrontent les White Sox de Chicago

► 16 août

Photo d'archives, AFP

Journée spéciale pour le 100e anniversaire des Negro Leagues

► 28 août

Photo d'archives

Journée Jackie Robinson

► 31 août

Date limite des transactions

► 9 septembre

Photo d'archives

Journée hommage à Roberto Clemente

► 15 septembre

Date limite pour ajouter des joueurs en prévision des séries éliminatoires

Des plateaux atteignables malgré la COVID-19

Plusieurs joueurs pourraient atteindre des plateaux intéressants durant la saison 2020.

Yadier Molina

Photo AFP

◆ Cards de St. Louis

◆ Plateau : 2000 coups sûrs

◆ Nombre actuel : 1963

Ryan Braun

Photo AFP

◆ Brewers de Milwaukee

◆ Plateau : 350 circuits

◆ Nombre actuel : 344

Justin Upton

Photo AFP

◆ Angels de Los Angeles

◆ Plateau : 300 circuits

◆ Nombre actuel : 298

Evan Longoria

Photo AFP

◆ Giants de San Franciso

◆ Plateau : 300 circuits

◆ Nombre actuel : 297

Justin Verlander

Photo AFP

◆ Astros de Houston

◆ Plateau : 3000 manches lancées

◆ Nombre actuel : 2982

Clayton Kershaw

Photo AFP

◆ Dodgers de Los Angeles

◆ Plateau : 2500 retraits au bâton

◆ Nombre actuel : 2464

Anthony Rendon

Photo AFP

◆ Angels de Los Angeles

◆ Plateau : 1000 coups sûrs

◆ Nombre actuel : 994

Albert Pujols

Photo AFP

◆ Angels de Los Angeles

◆ Plateau : 660 circuits pour rejoindre Willy Mays au cinquième rang de l’histoire

◆ Nombre actuel : 656

Des joueurs qui ont décidé de faire l’impasse sur la saison