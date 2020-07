Le site de confinement de Nicolet est fermé

Autre signe du ralentissement de la pandémie, la direction régionale de santé publique de la Mauricie–Centre-du-Québec ferme son site de confinement installé depuis avril à l'intérieur de l'École nationale de police, à Nicolet.

La dernière patiente a obtenu son congé au milieu de la semaine dernière. Le centre pourra toutefois être rapidement réactivé en cas de deuxième vague du virus.

«Les fumigations ont été faites. Les lits sont refaits. On est prêts [pour une réouverture] en l'espace de 24 heures», assure Lise Lemire, gestionnaire du site de confinement.

En trois mois, on y aura accueilli au total 78 personnes infectées, dont 46 simultanément durant la plus forte pointe. On y a déploré 12 décès. Les 31 membres du personnel s'étaient tous portés volontaires. Si nécessaire, tous pourront être de retour grâce à un simple coup de téléphone.

Une préposée aux bénéficiaires a employé l'expression «esprit de famille» pour décrire l'ambiance qui a régné dans le centre. Tout a été mis en œuvre pour rendre le séjour des patients agréable.

«Ils se demandaient où ils étaient rendus. On leur disait: "vous êtes à l'École nationale de police de Nicolet". Ils questionnaient: "qu'est-ce que je fais à l'École nationale de police? Qu'est-ce que j'ai fait pour être ici?". Donc on a essayé de rendre leur quotidien moins lourd», raconte la préposée Aline Vincent.

Le fils d'une patiente de 83 qui y a séjourné a raconté à TVA Nouvelles que les médecins avaient prévenu qu'elle ne survivrait pas au virus. Or, non seulement s'en est-elle sortie, mais elle se porte très bien.

«Et là, tout d'un coup, ma mère a pu s'asseoir sur son lit. Elle voulait se lever. Ma mère s'est remise à manger», relate Patrick Saucier, très heureux que sa mère contaminée par le virus ait été hébergée à cet endroit.